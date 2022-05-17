Жену пока что оставил в Чехии, а сам возвращается в Украину. Пенсионер Виктор скучает по дому

Украинцы возвращаются домой из Чехии. Их не много, но они есть. Убедиться в этом можно, например, на пражском автовокзале Florenc, откуда ежедневно отправляются автобусы в Киев, Львов или, например, в Одессу. В один из автобусов до Киева сел и 68-летний пенсионер Виктор, который два месяца провел в Чехии. Однако жену и внука он по-прежнему оставляет в Либехове недалеко от Мельника.

Виктор и Валентина сидят за столиком в маленькой кухне и вместе заканчивают свой последний совместный обед. [...] Валентина сварила борщ, встала из-за стола и пошла мыть посуду:

«Мне страшно возвращаться из-за войны. Здесь безопасно, а я боюсь химического оружия. Русские могут придумать какую-то провокацию, говорят и о ядерном оружии, Путин может все. Я еще подожду».

Виктор куда более нетерпеливый, несмотря на беду, он скучает по даче, огороду и рыбалке. Хоть он и пенсионер, но работал на дамбе Киевского водохранилища. Он купил билет на автобус Прага-Киев за два дня до поездки.

«У них были последние три билета», — говорит он, сидя в саду, осматривая четыре чемодана и закуривая украинскую сигарету. У него как раз осталась последняя пачка. «Надо скутер починить, двор почистить, овощи посадить и с нетерпением жду баню, хочу как следует попариться», — улыбается он при мысли о своей «даче». «Сосед Витя придет, мы многое обсудим. Он написал, что электричество работает, газ есть».

В Либехове семья живет у специалиста по Ближнему Востоку из Пражского университета — Бржетиславом Туречеком. Он заметил нетерпение Виктора, когда украинская армия освободила Киевскую область и заставила русских отступить. «Я уже несколько недель предчувствовал, что Виктор скоро уедет. Было видно, как он оживился и начал говорить о возвращении».

У Виктора и Валентины есть квартира в многоквартирном доме в городе Вышгород, который является северной окраиной Киева, примерно в двадцати километрах по прямой от Бучи и Ирпеня. Русские не вошли в их деревню, но война до сих пор слышна. «В окрестных селах саперы разминируют дома, дороги, леса. Соседи говорят, что каждый день слышат взрывы. Это ужасно», — говорит Валентина, вытирая слезы и благодаря Бржетислава. «Он принял нас так хорошо, что я чувствую себя как дома».

Возвращение домой

Несколько сотен тысяч человек вернулись в Киевскую область после освобождения, но в основном из Западной Украины. Город возрождается, но еще действует ряд ограничений — российская армия обстреливает город ракетами.

За возвращением украинцев наблюдает и Давид Стулик, аналитик организации «Evropské hodnoty», живущий в Киеве более десяти лет.

«В последние дни десятки моих друзей и знакомых уехали из Праги в Киев. В основном это женщины, которые работают в международных и крупных компаниях. Беженки испытывают угрызения совести, что им здесь хорошо и что в Украине до сих пор идет война. Они чувствуют, что они там нужнее, и я знаю, что, например, они участвуют в уборке города, помогают как волонтеры и так далее».

[...]По словам Адама Рёзлера, невозможно узнать, куда они уезжают и сколько их уехало. «В связи с тем, что Чехия не находится на внешних границах Евросоюза, зафиксировать возвращение беженцев в Украину не представляется возможным». По его словам украинцы могут возвращаться в течение года, а специальная виза не пропадет: «Временная защита не заканчивается, когда иностранец покидает территорию Чешской Республики».

Прекращение временной защиты

Граждане Украины могут запросить прекращение временной защиты при выезде из Чехии. Они должны либо написать письменное заявление с заверенным официальным письмом, либо прийти лично, отстоять очередь на стойке и заявить о прекращении визы. Аналитик Стулик не знает никого, кто бы визу закрыл. «Они даже не знают как, и им это на самом деле не нужно. Они не получают никакой финансовой помощи, поэтому проблему никто не решает».

Виктор сделал то же самое по дороге в Киев. Он надел футболку и спортивные штаны, чтобы путешествовать было комфортно, сунул в карман синий паспорт, купил билет на автобус за 2500 крон, поехал на автовокзал Флоренц и больше ничего не сделал. Но он договорился с хозяином дома. «Меня приглалсили на «дачу», поэтому я надеюсь, что со временем доберусь туда и схожу в баню», — говорит Бржетислав Туречек.

Виктор оглядывает своих попутчиков, закуривает очередную сигарету — согласно расписанию, его ждет 22-часовая поездка. Вероятно, он увидит жену и внука на каникулах. «Думаю, cитуация для Валентины прояснится, русские больше не вторгнутся в Киев, внук закончит учебный год и они приедут ко мне».

Источник: rozhlas.cz

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