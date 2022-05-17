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Правительство Чехии хочет продлить чрезвычайное положение еще на месяц

Правительство Чехии хочет продлить чрезвычайное положение еще на месяц

420on.cz 552
Кабинет премьер-министра Петра Фиалы (ODS) будет просить Палату депутатов Чехии продлить чрезвычайное положение еще на 30 дней, то есть до конца июня. Причина — волна беженцев из Украины.
Правительство Чехии хочет продлить чрезвычайное положение еще на месяц

«Мы договорились, что необходимо будет просить Палату депутатов продлить чрезвычайное положение на 30 дней», — заявил Фиала журналистам во вторник.

В июле о повторном продлении ЧП правительству уже не нужно будет просить депутатов — это требование заменит закон lex Ukrajina, как ранее заявлял глава МВД Вит Ракушан. «В июне мы придумаем изменения, которые позволят справиться с миграционным кризисом даже без введения чрезвычайного положения», — подчеркнул во вторник глава МВД.

Палата депутатов должна рассмотреть запрос правительства в четверг. 

Кабинет министров объявил чрезвычайное положение из-за волны беженцев на 30 дней с 4 марта, а Палата депутатов впоследствии одобрила его продление до конца мая.

Правительственные чиновники подчеркивают, что, в отличие от чрезвычайных ситуаций, связанных с коронавирусом, на этот раз ЧП никак не ограничивает граждан Чехии. «ЧП нужно нам только для управления кризисными ситуациями», — подчеркнул Ракушан.

Источник: novinky.cz

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Темы
Чехия беженцы правительство Палата депутатов ЧР
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