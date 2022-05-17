Правительство Чехии хочет продлить чрезвычайное положение еще на месяц

«Мы договорились, что необходимо будет просить Палату депутатов продлить чрезвычайное положение на 30 дней», — заявил Фиала журналистам во вторник.
В июле о повторном продлении ЧП правительству уже не нужно будет просить депутатов — это требование заменит закон lex Ukrajina, как ранее заявлял глава МВД Вит Ракушан. «В июне мы придумаем изменения, которые позволят справиться с миграционным кризисом даже без введения чрезвычайного положения», — подчеркнул во вторник глава МВД.
Палата депутатов должна рассмотреть запрос правительства в четверг.
Кабинет министров объявил чрезвычайное положение из-за волны беженцев на 30 дней с 4 марта, а Палата депутатов впоследствии одобрила его продление до конца мая.
Правительственные чиновники подчеркивают, что, в отличие от чрезвычайных ситуаций, связанных с коронавирусом, на этот раз ЧП никак не ограничивает граждан Чехии. «ЧП нужно нам только для управления кризисными ситуациями», — подчеркнул Ракушан.
Источник: novinky.cz