Чешские СМИ: Поток беженцев не заканчивается. Что происходит на границе с Украиной

Кто думает, что поток беженцев из зоны боевых действий прекратился, тот поменяет свое мнение на украинско-словацкой границе. Там по-прежнему находятся тысячи людей каждый день. Пересказываем, как их проверяют и почему их привлекает в основном Прага.

Я стою ровно на погранпереходе Вышне Немецке. Пока слева украинский пограничник с автоматом, у словацкой полиции с другой стороны уйма работы. Они не только проверяют документы, но и также подробно изучают, что везут с собой беженцы.

Некоторые приходят пешком, как это часто бывало в начале войны, но сейчас большинство приезжает на машинах. За рулем обычно сидит женщина, а детей везет сзади. Кто-то ездит в Словакию на краткий период, чтобы закупиться и снять евро, а кто-то выезжает из страны в поисках укрытия к европейским знакомым на машине, набитой вещами.

Одна дама в возрасте со светлыми волосами как раз пересекает границу и сразу направляется к красной палатке, где уже заготовлены перекус и информационные листовки на украинском языке. На плече у нее сумка, а в руке — синий паспорт. Когда я спрашиваю, куда она направляется, сразу отвечает, что в Чехию:

«Еду в Прагу, теперь отсюда я собираюсь сесть на автобус до города Михаловце, а затем в Прагу. У меня там семья. В Чехии хорошо, я из Ужгорода, у меня украинский паспорт», — говорит мне женщина. Немного перекусив в палатке, она быстро отправляется на контрольный пункт.

Тот факт, что у женщины есть паспорт, — это не само собой разумеющееся. С паспортом здесь проще всего. Ей поставят штамп и, таким образом, она получит подтверждение о пересечении границы. Однако бывает, что беженцы из Украины приезжают без паспорта.

«Тогда это более длительная процедура», — объясняет Милан Громадка, директор отдела пограничного контроля в Вышне Немецка.

«Мы снимаем биометрические данные, то есть отпечатки пальцев, и сохраняем в наших информационных системах. Кроме того, если они путешествуют с детьми, то делаем фото детей, фото взрослого и копию документов, которые они предоставляют, т.е. свидетельство о рождении или копия удостоверения личности. Это зависит от того, с чем они придут на погранпереход», — описывает Громадка.

Поэтому они регистрируют беженцев в системе, но не выдают им никаких справок о пересечении границы. Тольво вот это одно из условий выплаты финансовой помощи в Чехии.

«Это создает проблему в Чехии, например, что у них нет возможности подтвердить пресечение границ. Наше законодательство никогда не было к этому готово, люди никогда не приезжали без паспорта. Чешские власти могут запросить такую информацию, и мы им это подтвердим», — говорит директор департамента пограничного контроля, как чешские полицейские могут проверить, например, действительно ли беженец пересек границу из Украины в Шенгенскую зону, если они это делали без паспорта.

На пограничном переходе между Словакией и Украиной беженцы имеют в своем распоряжении несколько палаток гуманитарных организаций. Первую помощь оказывают Словацкий Красный Крест или Мальтийский орден. Детям здесь раздают плюшевые игрушки, а также есть специалисты, оказывающие психологическую помощь.

Популярная Прага

Любомир Червеняк, у которого на шее висит карточка с информацией о том, что он является представителем правительства Словакии по делам цыган, стоит в зеленом светоотражающем жилете у автобусной платформы.

Я ему рассказываю, что в Праге сотни цыган-беженцев из Украины, которые находятся либо на главном вокзале, либо в палаточном городке в пражской Трое. В ходе разговора он подтвердил мне, что Прага сейчас популярна среди цыганских беженцев.

«Чаще всего они едут в Прагу, не знаю почему, но, наверное, хотят лучшей жизни, лучшей работы», — считает он.

«В основном это мамы с детьми, и они до сих пор направляются сюда. Иногда с ними трудно общаться, они не знают ни словацкого, ни украинского, поэтому в таком случае я помогу перевести с цыганского», — объясняет человек, который в основном помогает беженцам-цыганам при пересечении границы.

На этой неделе министр внутренних дел Вит Ракушан обсудил со своим украинским коллегой Денисом Монастырским положение цыганских беженцев и расследование военных преступлений в Украине. МВД сообщило в пресс-релизе, что обратилось к Монастырскому с просьбой расследовать возможные организованные депортации людей из Закарпатской области в поисках льгот, на которые они могли бы иметь право в ЕС.

Загрузили машину и поехали

Как уже было сказано, большинство украинцев сейчас бегут от войны на машинах. Так же было и в мариупольской семье — у родителей с дочкой полная машина одежды и еды. При пограничном досмотре они все должны выложить, достать вещи с заднего сиденья, из багажника и с крыши авто. Необходимо также открыть капот автомобиля. Везде у них стоят полиэтиленовые пакеты, полные всякой всячины.

«Мы едем в Вильнюс, в Литву, у меня там брат. Мы из Мариуполя, не знаем, когда вернемся, у нас больше нет дома», — подавленным голосом говорит украинец, помогая своей жене достать вещи из машины.

Рядом в другом авто сидит украинка с беременной дочерью. В их случае они едут в Словакию на один день, чтобы потом вернуться. «Мы едем в гости, а также чтобы купить одежду для дочери и ребенка. Мы из Мукачево, вернемся вечером», —говорит мне украинка из машины.

Помогают чешские полицейские

Чешские полицейские также помогают на границах, у них там свои машины, а словацкие коллеги благодарны за сотрудничество. «Сейчас нас здесь 35 человек, мы несем службу на двух погранпереходах. Вишне Немецке и Убла», — сказал командир Зденек Скоканек.

После начала войны в Украине погранпереход Вышна Немецка столкнулся с огромным натиском, и ежедневно через него проходили десять тысяч беженцев. Сейчас ситуация спокойнее, с мая погранпереход пересекло около двух тысяч человек, многие из них возвращаются в Украину.

Источник: seznamzpravy.cz

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