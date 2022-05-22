«Украинцы получают свои 5000 и через два дня уезжают. Мы должны изменить это», — говорит Куба

Сотни беженцев, в основном цыган, все еще спят на главном железнодорожном вокзале Праги, ожидая решения, имеют ли они право на помощь и защиту в Чешской Республике.

В настоящее время в Прагу приехали десятки тысяч украинцев, и город рискует не обеспечить их жильем, а их детей — образованием.

Помочь мог бы механизм переселения, который, по словам министра внутренних дел Вита Ракушана, должен быть в основном мотивирующим. Сообщается, что в настоящее время правительство подсчитывает, сколько всего беженцев и где они находятся в Чешской Республике, а также имеют ли регионы достаточные возможности для их интеграции. На этой основе можно было бы информировать беженцев, где им лучше всего найти работу или куда они могут отдать детей в школы и детские сады. Только так, по мнению Ракушана, правительство сможет разгрузить столицу.

А чтобы Чехия справилась с натиском беженцев из раздираемой войной Украины, правительство предлагает, среди прочего, ужесточить правила их временной защиты. Власти увеличат срок рассмотрения заявления о предоставлении временной защиты до 60 дней и, наоборот, сократят срок, когда беженцу стоит уведомить власти о смене места жительства с 15 дней до трех.

Как Чехии удается помогать беженцам? И помогут ли районы Праги?

Вот несколько слов от Мартина Кубы из интервью для подкаста «Ptám se já»:

2:00 - Чехия смогла принять четверть миллиона человек за несколько дней, позаботилась об этих матерях, это невероятно. А СМИ освещают именно определенную группу людей, что на главном вокзале.

3:00 - Вопрос в том, бегут ли это люди от войны и походит ли эта группа из опасной части Украины, где воюют. Например, в Закарпатской Украине и части западной Украины спокойная ситуация, и мы, как Чехия, должны решить, какую помощь мы можем оказать. Чехия не в состоянии вместить, например, 600 000 человек. Важно, чтобы у этих людей не было паспортов и гражданства другой страны ЕС. Рационально подумать, бегут ли эти люди от войны или едут в страну, где создана быстрая, функциональная и качественная система, чтобы приезжающие быстро получали социальные льготы и жилье.

4:00 - Значит ли это, что Чехия меняет свою стратегию, чтобы мы не помогали всем украинцам? На эту тему были дебаты в Центральном кризисном штабе, и это действительно то, что нам следует рассмотреть. Нам нужно оценить, как эти люди попадают сюда и что с ними происходит дальше. Эти люди часто получают 5000 крон, уезжают в Вышне Лготы и через два дня их уже нет здесь. Вы знаете, где они? Куда они делись? Это действительно те, кто хочет жить в Чехии и нуждается в помощи? Мы не знаем, сколько их осталось и куда они направляются. Но очень часто они выезжают за пределы Чехии.

7:00 - Готовность помочь тем, кто принадлежит к цыганскому этносу, не заканчивается? Дело не в том, какого цвета кожа. Но в Праге есть определенная группа, которая хочет остатья жить со всей своей семьей. Это не плохо, но трудно найти место, чтобы уместить вместе 50 человек. Они часто общаются на венгерском языке(…) Мы должны найти для этого решение.

10:00 - Я был на встрече г-на Ракушана с представителями цыганских инициатив, которые сказали, что позаботятся об этих людях, потому что они могут это сделать, если им дадут помещения.

11:00 - Должен же возникнуть механизм релокации? Это сложнее. Представление о том, кто где находится, нам дают только региональные центры помощи. Притом это не значит, что эти люди все еще там. У нас нет точных цифр, кто где находится, и сейчас мы пытаемся найти этих людей и разобраться в ситуации. (…) Получается, что примерно 20 и 25% найти нельзя. Есть опасения, что если они все будут 1 сентября находиться здесь, то у нас не было бы для них школ и детских садов.

13:00 - Многие также надеются вернуться. Цифры, на которые мы смотрим, постоянно меняются. Не знаю, правильно ли будет сейчас силой вывезти кого-то из Праги и отвезти в Злин. И дело не только в школах. (…) Мы можем мотивировать компании предлагать работу, но не влияем на рынок труда. И у нас может быть система, которая информирует, где находится работа. Мы можем только увеличивать или уменьшать вместимость школ.

14:00 - Это не шахматные фигурки, а люди. Дело не в солидарности регионов, эти люди хотели в Прагу, а не в Злин. Вы что, приедете в Прагу и скажете некоторым людям: вы нам тут не нужны, вас слишком много? Как вы их идентифицируете?

16:00 - Мы можем только мотивировать людей, а не вылавливать украинцев в Праге и перевозить в Злин. Принять кого-то — это не то же самое, чт интегрировать (…) Но главная проблема в том, что мы боимся 1 сентября, что у нас не хватит мест, если все эти люди останутся здесь.

19:00 - Мы должны обсудить с министром образования Украины, не должно ли обучение проходить дистанционно.

Источник: seznamzpravy.cz

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