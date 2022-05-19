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Жалоба Фери против обвинения в изнасиловании отклонена. Расследование в Чехии продолжается

Жалоба Фери против обвинения в изнасиловании отклонена. Расследование в Чехии продолжается

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Продолжается дело о представителе TOP 09 Доминике Фери, обвиняемого в изнасиловании. Прокурор отклонил жалобу Фери на само обвинение. Об этом заявил представитель муниципальной прокуратуры Праги Алеш Цимбала.
Жалоба Фери против обвинения в изнасиловании отклонена. Расследование в Чехии продолжается

Полиция ведет расследование в отношении Фери с июня прошлого года, с тех пор, как несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах. По словам Цимбалы, в настоящее время ведется расследование.

В случае доказания вины ему грозит до 10 лет лишения свободы, поскольку он также проходит в деле по обвинению в изнасиловании подростка, достигшего 17-летнего возраста, сообщила полиция в марте.

 

Источник: novinky.cz

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политика Чехия преступность
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