Русской недвижимостью в Чехии будет заниматься специальная рабочая группа

Министр иностранных дел Ян Липавски создал рабочую группу, которая занимается «коррекцией» прав собственности на недвижимость, используемую Россией в Чехии.

В отношении ряда зданий власти сомневаются в том, что они все еще используются для дипломатической деятельности. Министерство регистрирует около пятидесяти таких объектов недвижимости. Группа фокусируется на тех, которые принадлежат русским, как в Праге, так и в других муниципалитетах и ​​городах.

«Поэтому мы также будем тесно сотрудничать с представителями органов местного самоуправления, в кадастре которых находится рассматриваемая недвижимость», —отметила пресс-секретарь. — «В отношении многих из них у нас есть серьезные сомнения относительно того, действительно ли они все еще служат для целей дипломатической деятельности в соответствии с соответствующими международными конвенциями», — сказала До.

В последнее время поднимался вопрос о русской школе в пражском Бубенече. Согласно решению совета, Прага призвала правительство подготовить закон, согласно которому можно было бы ограничить право собственности России на здание. В то время Липавский сказал, что вопрос о русской школе переплетается с несколькими международными договорами и что необходимо соблюдать конституционный порядок Чешской Республики.

«Мы намерены идеально следовать верховенству закона. Наше преимущество в том, что мы уважаем правила и основные ценности и не выходим за рамки всех правил, что мы видим на другой стороне», — добавила сегодня пресс-секретарь.

Чехия обострила дипломатические отношения с Россией после того, как в прошлом году чешские спецслужбы и следователи установили, что агенты российских спецслужб были причастны к взрывам на складах с боеприпасами в Врбетицах Злинского района в 2014 году. Количество российских дипломатов в Чехии еще больше сократилось после вторжения России в Украину. В настоящее время в посольстве России в Праге находятся шесть дипломатов. Чехия также отозвала согласие на работу российских консульств в Брно и Карловых Варах. Также закрыты консульства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, временно закрыт Чешский дом в Москве.

Источник: ceskenoviny.cz

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