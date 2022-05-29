У критиков российской цензуры заканчиваются визы в Чехии, а домой возвращаться опасно. Чехия сделала исключение

После российского вторжения в Украину в Чехию бежали сотни россиян, не согласных с режимом президента Владимира Путина. Они получили разовую трехмесячную визу, но срок ее действия скоро истекает. Это касается и двух супружеских пар из Москвы. Они имеют давние связи с Чехией, участвуют в исследованиях тоталитарных режимов и переводят чешскую литературу. Вернуться в Россию они не могут — за их позицию их могут преследовать.

Самая известная переводчица современной чешской литературы на русский язык Инна Безрукова и ее муж, историк и переводчик Сергей Скорвид, бежали из Москвы в Прагу после вторжения русских в Украину. Из-за своей антипутинской активности они опасались преследований на родине. Принадлежат к одним из ярых критиков цензуры в московском культурном сообществе не только в СМИ, но и новейшей российской истории.

Переводы Инны Безруковой включат произведения «Я обслуживал английского короля», «Поезда под пристальным наблюдением», «Пострижение» и «Слишком шумное одиночество» Богумила Грабала.

«Я знаю Сергея Скорвида очень давно. До того, как сюда пришла свобода, он переводил тексты чешских авторов на русский язык и распространял их, что в то время было непросто. Он исследователь, переводчик, ученый. Переводил художественные тексты Вацлава Гавела и даже стихи Ивана Мартина Йироуса», — сказал писатель и бывший диссидент Яхим Тополь.

Чешская виза у пары заканчивается через три недели — как и у нескольких сотен беженцев из России, прибывших в начале войны. Они опасаются, что им придется вернуться после того, как чешская визовая политика в начале войны ужесточилась в отношении всех русских и белорусов – вне зависимости от их политического мышления.

Они могли бы подать заявление на политическое убежище, но это занимает много времени. До тех пор они не могут работать, как сейчас по временной визе. «Вместе с коллегами из Карлова университета мы подали заявку на грант «Чешский язык в мире». И я там как член их коллектива. Иначе меня не смогли бы взять на работу», — сказал Скорвид.

Сотрудничество с Мемориал

Пара сотрудничала с запрещенной в России ассоциацией «Мемориал», которая освещала преступления коммунизма.

Трехмесячная чешская виза также заканчивается у историков супругов Морозовых, также членов ассоциации «Мемориал». «Поскольку мы приехали по туристической визе, как и многие люди, уехавшие в то время из России, нам придется покинуть страну после положенных 90 дней пребывания в Шенгенской зоне, потому что мы не можем нарушать закон», — сказала историк Алла Морозова.

«Я человек, подписавший антивоенное заявление, за которое мне теперь по некоторым делам грозит 15 лет тюрьмы», — пояснил историк Константин Морозов.

В своей научной работе историки Алла и Константин Морозовы занимаются русской демократической эмиграцией в межвоенной Чехословакии. В частности, демократические левые: так называемые эсеры и социал-демократы.

Новый Масарик

«Я родился в городе Самара на реке Волге. Влтаву и Волгу объединяет то, что на берегах Волги в 1918 году чехословацкие легионеры сражались за свободу России, и Масарик поддержал эту борьбу. И ровно сто лет назад он создал «Русскую акцию» в поддержку русской эмиграции, русской интеллигенции, чтобы создать новые кадры для будущей демократической России. Надеемся, что в Чехии появится «новый Масарик», — сказал Морозов.

Демократические белорусы и россияне теперь рискуют вернуться в страну диктатуры, где им грозят преследования. Часто вспоминают первого президента Чехословакии, предоставившего россиянам-антибольшевикам долгосрочное убежище с возможностью работать в межвоенный период.

«В основном здесь нашли работу врачи. Инженеры и все эти люди из технических областей были востребованы, потому что сюда эмигрировали не только студенты, но и профессора, конструкторы. Очень много известных личностей», — сказал историк Алексей Келин.

Ни работы, ни лекций

Условия трехмесячного пребывания не позволяют демократическим белорусам и россиянам, а также ожидающим политического убежища, вообще ни работать, ни читать лекции в университетах. «Парадокс в том, что в 2015 году я получил звание приглашенного профессора в Карловом университете и на латыни написано, что я могу читать здесь лекции и вести семинары. Могу, но нельзя, там так не написано, но на деле виза такова, что с юридической точки зрения у меня нет разрешения на работу», — пояснил Скорвид.

На проблему обращает внимание председатель общественного объединения Gulag.cz Штепан Черноушек. «Среди этих людей много прекрасных специалистов, высококвалифицированных историков с огромным кругозором и пониманием советской истории. И было бы очень жаль потерять этих людей. Они могут принести большую пользу Чехии, Европе», — отметил он.

Почти безвыходное положение демократических белорусов и русских в Чехии не оставило безразличными гражданские объединения, занимающиеся советским и чехословацким тоталитаризмом. Поэтому они объединили усилия с депутатами и сенаторами от свободной ассоциации «Друзья демократической России». Символично, что случилось это тогда, когда Чехия заменила Россию в Совете ООН по правам человека.

«Мы организовали встречу с министром по европейским делам. Я лично написал письмо министру внутренних дел Ракушану», — сказал Марек Хильшер, сенатор и член STAN. Глава Палаты Маркета Пекарова Адамова (TOP 09) сообщила, что решает вопрос с министром иностранных дел Яном Липавским (Пираты).

В среду, 18 мая, чешская дипломатия опубликовала сообщение о программе «Гражданское общество», которое позволяет продлить визы супругам Морозовым, а также Анне Безруковой и Сергею Скорвиду. «Мы действительно подготовили его очень быстро, чтобы как можно быстрее помочь этим людям», — сказала пресс-секретарь Ленка До.

По словам министра внутренних дел Вита Ракушана, правила должны быть смягчены. «Для людей, которых явно преследуют в России или Беларуси, в Чехии будет особый режим. Это не совсем временная защита, это международный титул, но режим будет адаптирован к потребностям, чтобы это было не длительное пребывание, а защита в Чехии», — посоветовал он. По словам Ленки До, кроме того, эти люди могли бы продолжать работать в Чехии.



Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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