Чехия поддерживает вступление Молдовы в ЕС — ответ ожидают в июне

Чешская Республика поддерживает усилия Молдовы по вступлению в Европейский Союз. Это станет одним из приоритетов председательства Чехии в Совете ЕС, которое состоится во второй половине этого года. Об этом заявил глава чешской дипломатии Ян Липавски на пресс-конференции после сегодняшней встречи с министром иностранных дел Молдовы Николаем Попеску. Молдова ожидает, что Еврокомиссия ответит на ее заявление о членстве в ЕС в первой половине июня, сообщил Попеску.

Молдова вместе с Грузией официально подали заявку на вступление в союз 3 марта после вторжения России в Украину, которая также подала заявку на членство в ЕС. Попеску сказал, что его страна ответила примерно на 2000 вопросов Европейской комиссии примерно в то же время, что Украина и Грузия. Конкретной даты, когда комиссия ответит, еще нет, но страна ожидает ее в первой половине июня. В этом плане решающее значение будет иметь встреча лидеров стран ЕС в рамках Совета Европы.

Липавский заверил своего молдавского коллегу, что Чехия поддерживает страну не только в плане гуманитарной помощи, но и политически в ее европейских амбициях. Проинформировал Попеска о приоритетах чешского председательства в Совете ЕС и, по его словам, европейская перспектива Украины, Молдовы и Грузии очень высока.

Министры осудили агрессию России против Украины. «Молдова — единственная страна, не входящая в ЕС, на западной границе Украины, которая страдает от беспрецедентного наплыва беженцев», — сказал Липавский. Попеску также коснулся вопроса Приднестровья.

Министр иностранных дел Чехии также упомянул, что Молдова уже получила от Чехии гуманитарную помощь и помощь в целях развития в размере 90 миллионов крон, еще десять миллионов Чехия предоставила местной НПО для помощи беженцам из Украины.

Представители стран также сегодня подписали меморандум о сотрудничестве между дипломатическими академиями, Чехия будет сотрудничать с Молдовой в подготовке будущих дипломатов, например, один молдавский дипломат на практике ознакомится с функционированием ЕС в Европейской академии в Телчи.

Источник: ceskenoviny.cz

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