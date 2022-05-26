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Президент Украины должен выступить перед парламентом Чехии 15 июня

Президент Украины должен выступить перед парламентом Чехии 15 июня

anastasiia_kn 373
Президент Украины Владимир Зеленский должен выступить перед парламентом Чехии 15 июня. Депутаты и сенаторы прослушают его выступление в форме видеотрансляции.
Президент Украины должен выступить перед парламентом Чехии 15 июня

Неофициально уже подтвердили, что 15 июня в 11:00 должно состояться совместное заседание, на котором будет заслушано выступление Зеленского. Маркета Пекарова Адамова и Милош Выстрчил направили Зеленскому официальное приглашение, а теперь ждут официального подтверждения. 

«Мы договариваемся о том, как проидет выступление президента, кто еще может выступить и как отреагируют на нее отдельные палаты», — сказал Выстрчил. 

После вторжения на Украину российских вооруженных сил Зеленский выступал по видеосвязи во многих парламентах, в том числе в американском, британском, итальянском, немецком и израильском. На прошлой неделе он говорил с депутатами в Словакии. В своих выступлениях он обычно благодарит заинтересованные страны за поддержку и просит их усилить ее. Он также говорит о конкретных потребностях Украины или санкциях против России.

 

Источник: ceskenoviny.cz

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