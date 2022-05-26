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Советский маршал Конев перестал быть почетным гражданином Праги, решили депутаты

Советский маршал Конев перестал быть почетным гражданином Праги, решили депутаты

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Советский маршал Иван Конев (1897–1973) перестал быть почетным гражданином Праги, которым он был с июня 1945 года. Причиной являются некоторые его сомнительные действия, такие как бомбардировка Млада-Болеслава после войны или его участие в подавлении протестов в Венгрии в 1956г.
Советский маршал Конев перестал быть почетным гражданином Праги, решили депутаты

Лишение гражданства подверглось критике со стороны некоторых представителей оппозиции ANO, которые считают это ненужным жестом и популистским шагом. В дебатах граждан также выступила женщина, восхвалявшая президента России Владимира Путина. В знак протеста против ее выступления депутаты свистели и стучали по столам.

«Я не в восторге от этого (отзыва гражданства), хотя мы осуждаем российскую агрессию», — заявил председатель ANO Ондржей Прокоп. Он назвал решение города популистским предвыборным шагом. «Я не могу назвать это иначе», — добавил он. Затем он поднял риторический вопрос, почему руководство города не выбрало кого-то из других россиян, имевших почетное гражданство города. Представитель коалиции и депутат Европарламента Йиржи Поспишил (TOP 09) назвал действия города в сложившейся ситуации необходимыми.

Представители коалиции Ян Вольф (KDU-ČSL) и Ян Хора (Пираты) отвергли критику. По словам Вольфа, лишение гражданства имеет место быть и не считает это переписыванием истории. 

Мэрия Жижкова снова хочет переименовать улицу Коневова в честь первого мэра Жижкова Карела Хартига. В связи с нынешней войной на Украине Прага недавно переименовала часть улицы Коруновачни возле посольства России в Праге 6 в улицу Украинских грдину.

 

Источник:prazska.drbna.cz

Источник изображения: ct24.ceskatelevize.cz

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