Бывший ректор Карлова университета Зима будет баллотироваться в президенты. Его коммунистическое прошлое провоцирует споры

Бывший ректор Карлова университета и глава медицинского совета Томаш Зима хочет баллотироваться на пост президента Чехии.

Зима хочет собрать подписи граждан, которых нужно не менее 50 000 человек. Его биографию можно охарактеризовать как противоречивую, поскольку он был членом Коммунистической партии Чехословакии с 1983 по 1990 год.

«После некоторых колебаний и особенно после встречи со многими друзьями и людьми со всей страны, я решил спросить граждан, поддержат ли они меня в моей кандидатуре. Всю свою жизнь как врач я помогаю людям, учу и передаю свои знания студентам. Я руководил медицинским факультетом и Карловым университетом, набирался опыта за границей.

Я хочу предложить свои услуги обществу, которому необходимо объединить и представить видение счастливой, безопасной страны без крайностей», — сказал он.

Прошлое Зимы противоречиво, с 1983 по 1990 год он был членом Коммунистической партии Чехословакии, куда вступил еще со школы. Позже он заявил, что многому научился благодаря своему членству в Коммунистической партии и с тех пор никогда не был членом какой-либо политической партии или движения, и что он выступал за разрешение студенческой демонстрации в Альбертове в 1989 году. Чехи изберут президента в начале следующего года. В качестве главных кандидатов названы глава оппозиционного движения ANO и миллиардер Андрей Бабиш и бывший верховный представитель чешской армии и НАТО Петр Павел, однако официально они еще не выдвинули свои кандидатуры. Всего на пост президента хотят баллотироваться более двух десятков человек, в том числе бизнесмен Карел Янечек, комик Милош Кнор, сенатор Марек Хильшер, юрист Клара Лонг Сламова, бывший руководитель Управления по регулированию энергетики Алена Витаскова, глава движения Otevřeme Česko — Chcípl PES Якуб Ольберт или теолог и медиа-эксперт Иво Мареш. Профсоюзный лидер Йозеф Стршедула также начал в этом месяце сбор подписей, необходимых для избрания на пост президента.

Источник: prazska.drbna.cz

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