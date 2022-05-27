Бывший ректор Карлова университета Зима будет баллотироваться в президенты. Его коммунистическое прошлое провоцирует споры

Зима хочет собрать подписи граждан, которых нужно не менее 50 000 человек. Его биографию можно охарактеризовать как противоречивую, поскольку он был членом Коммунистической партии Чехословакии с 1983 по 1990 год.
«После некоторых колебаний и особенно после встречи со многими друзьями и людьми со всей страны, я решил спросить граждан, поддержат ли они меня в моей кандидатуре. Всю свою жизнь как врач я помогаю людям, учу и передаю свои знания студентам. Я руководил медицинским факультетом и Карловым университетом, набирался опыта за границей.
Я хочу предложить свои услуги обществу, которому необходимо объединить и представить видение счастливой, безопасной страны без крайностей», — сказал он.
Прошлое Зимы противоречиво, с 1983 по 1990 год он был членом Коммунистической партии Чехословакии, куда вступил еще со школы. Позже он заявил, что многому научился благодаря своему членству в Коммунистической партии и с тех пор никогда не был членом какой-либо политической партии или движения, и что он выступал за разрешение студенческой демонстрации в Альбертове в 1989 году. Чехи изберут президента в начале следующего года. В качестве главных кандидатов названы глава оппозиционного движения ANO и миллиардер Андрей Бабиш и бывший верховный представитель чешской армии и НАТО Петр Павел, однако официально они еще не выдвинули свои кандидатуры. Всего на пост президента хотят баллотироваться более двух десятков человек, в том числе бизнесмен Карел Янечек, комик Милош Кнор, сенатор Марек Хильшер, юрист Клара Лонг Сламова, бывший руководитель Управления по регулированию энергетики Алена Витаскова, глава движения Otevřeme Česko — Chcípl PES Якуб Ольберт или теолог и медиа-эксперт Иво Мареш. Профсоюзный лидер Йозеф Стршедула также начал в этом месяце сбор подписей, необходимых для избрания на пост президента.
Источник: prazska.drbna.cz
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