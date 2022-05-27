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20% беженцев в Чехии не проживают по зарегистрированным адресам

20% беженцев в Чехии не проживают по зарегистрированным адресам

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Чехия выдала 965 виз беженцам из Украины в четверг, еще неделю назад их было на 148 больше. За более чем три месяца российского вторжения визы получили 356 666 беженцев.
20% беженцев в Чехии не проживают по зарегистрированным адресам

Согласно заявлению, сделанному во вторник министром внутренних дел Витом Ракушаном, в настоящее время в стране находится от 75 до 80% первоначально зарегистрированных беженцев. С начала конфликта в полицию по иностранным делам обратились 262 673 человека, в четверг это число увеличилось на 1 555. Дети в возрасте до 15 лет, около трети из которых являются беженцами, не обязаны регистрироваться в полиции. Большинство беженцев остаются в Праге, согласно текущей статистике, здесь проживает 82 769 беженцев. 

Столица давно борется с большим наплывом беженцев и нехваткой мест. В ближайшие дни на территории Чешской почты в пражских Малешицах должен быть построен второй палаточный городок для беженцев. Он будет вмещать 150 человек, как и первый, который уже стоит в Трое. Городок в Малешицах предназначен в основном для людей, которые не имеют права на временную защиту в Чешской Республике. 

По словам Ракушана, опрос показал, что 20% беженцев не проживают по первоначально зарегистрированным адресам в Чехии. Неизвестно, где находится 10% процентов, и министерство продолжает это выяснять. По его словам, еще более точные цифры МВД получит, подсчитав количество выданных пособий и особенности посещаемости школ украинскими детьми. 

Будет исследоваться, где работают украинцы, на как долго у них заключены трудовые договоры или на сколько они хотят оставаться в Чехии. В среду до конца июня правительство продлило чрезвычайное положение, объявленное в связи с волной беженцев из Украины. Правительственные чиновники подчеркивают, что нынешнее чрезвычайное положение, в отличие от его продолжительности во время кризиса с коронавирусом, никоим образом не ограничивает население Чехии.

 

Источник: ceskenoviny.cz

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беженцы Чехия полиция
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