В Чехии полиция зафиксировала 62 дела об одобрении вторжения России в Украину, в 26 случаях уже возбуждено уголовное дело

По словам пресс-секретаря Президиума полиции Ондржея Моравчика количество привлеченных к уголовной ответственности в связи с темой Украины вновь увеличилось. В начале апреля к уголовной ответственности были привлечены только девять человек. Как ранее объяснил Моравчик количество заявлений увеличивается на десятки в день. Полиция постепенно их проверяет и оценивает их по степени серьезности. По данным полиции, большинство сообщений касаются постов ненависти в социальных сетях, одобрения российской агрессии, а также граффити и разрушенных фасадов.
Генеральный прокурор Игорь Стржиж указал на возможность уголовного преследования в связи с одобрением российского вторжения в Украину в начале войны.
«Если кто-то публично — в том числе на демонстрациях, в Интернете или социальных сетях — соглашался или поддерживал нападение Российской Федерации на Украину или восхвалял властей Российской Федерации, то при определенных условиях может быть привлечен к уголовной ответственности», — заявил генпрокурор в пресс-релизе.
Источник: irozhlas.cz
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