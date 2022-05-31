Бывший мэр Москвы владеет апартаментами в Праге за 100 миллионов крон

​Управление финансового анализа (FAÚ) расследует активы еще одного близкого соратника президента Владимира Путина — Владимира Ресина, который в 2010 году временно исполнял обязанности мэра Москвы, а сейчас попал под санкции в качестве депутата Госдумы РФ. Он владеет квартирами в Праге стоимостью примерно сто миллионов крон.

По данным Чешского телевидения, последние две квартиры в элитном комплексе семья Ресина купила только после вторжения России в Украину в этом году.

Отмеченный наградами политик Путина фигурирует во всех санкционных списках. Его семье принадлежат тринадцать квартир в Праге, две из которых в элитном комплексе семья Ресина купила уже после вторжения России в Украину в середине марта этого года. Они расположены в недавно построенном комплексе в пражском Зличине. Все они зарегистрированы на компанию Contract services, в которой управляющим директором является внук Ресина, постоянно проживающий в Израиле. Помимо него дочь и зять Ресина контролируют его имущество.

Компания также владеет квартирой площадью 300 квадратных метров во Вршовицах, где официально находится штаб-квартира компании. Однако, по словам жильцов, хозяева здесь не появляются.

Журналисты обратили внимание на нестандартное имущественное положение Владимира Ресина еще в 2006 году. Политик, работающий только на госслужбе с 1980-х годов, носил часы стоимостью 17 миллионов крон. Он утверждал, что отвергает черно-белое видение мира. «Все бы ничего, кроме повседневного деления людей на так называемых чистых и нечистых», — сказал он тогда.

В связи с арестом имущества Чехия уже готовит новые законы, которые также должны касаться конфискации имущества, чего требует, в частности, Украина. «Это один из способов создать специальный фонд для восстановления украинской экономики, это один из способов помочь нам — заморозить все российские активы», — говорит эксперт украинского правительства по вопросам европейской интеграции Мария Ковакова.

Министерство финансов Чехии ранее заявляло, что при поиске имущества лиц, находящихся под санкциями, ведомство также будет ориентироваться на членов семьи.

Источник: ceskatelevize.cz