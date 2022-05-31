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Цыгане подверглись дискриминации в Центре помощи Украине в Праге

Цыгане подверглись дискриминации в Центре помощи Украине в Праге

anastasiia_kn 256
Проверка произошла две недели назад — в столице, по данным опроса, некоторые работники вели себя расистски. Уполномоченный по правам человека сказал, что это также способствовало тому, что цыгане искали убежище на главном вокзале.
Цыгане подверглись дискриминации в Центре помощи Украине в Праге

14 дней назад из офиса омбудсмена в несколько региональных центров помощи для Украины (KACPU) выехала команда для расследования.

Во время своих посещений Брно, Остравы, Злина и Праги они наблюдали, раноценно ли относятся к беженцам в одних из первых мест, куда они попадают в Чехии. Но один из городов не прошел проверку.

«В Пражском KACPU к цыганским беженцам не относились равноценно. Их вообще не пускали в регистрационный центр, только в сопровождении лица из некоммерческого сектора или сотрудника полиции. Затем они оказались в ситуации, когда им пришлось ждать снаружи или в палатке перед зданием», — сказала заместитель омбудсмена Моника Шимункова, возглавлявшая команду.

«Они уже должны были иметь жилье в качестве предварительного условия для подачи заявления на временную защиту», — добавила она.

Но именно центр помощи, помимо регистрации, также должен помогать беженцам искать жилье или организовать медицинское обследование.

По словам Уполномоченного правительства по правам человека Клары Шимачковой Лауренчиковой, ситуацию на главном железнодорожном вокзале усугубило поведение сотрудников центра помощи.

«Некоторых людей не пустили. Они ждали приёма в течение нескольких дней в очень неудовлетворительных и рискованных условиях, таких как главная железнодорожная станция», — сказала она.

Однако заместитель омбудсмена Шимункова смягчает её слова. Она допускает, что это возможно только одна из причин, ведь среди людей, которые останавливаются на главном вокзале, есть и другие группы. Например, те, кто потерял временное жилье, или те, у кого уже есть временная защита.

«Я не думаю, что может быть связано, KACPU — это только одна составляющая», — сказала она.

 

«Стало лучше»

Офис омбудсмена направил результаты проверки в Министерство внутренних дел. А Шимункова на Правительственном совете по делам меньшинства цыган также проинформировала главу министерства Вита Ракушана о ситуации. Тот ответил, что ситуацию непрестанно решает. 

«Моя цель — отладить систему так, чтобы не было ситуаций, когда невозможно найти временное убежище для тех, кому некуда идти. (…) Я считаю, что шаги, которые мы предприняли в последние дни, поспособствуют этому», — сказал он, осудив любые ксенофобские проявления и призвав к общечеловеческому отношению ко всем беженцам на переговорах с мэром и губернаторами.

Однако, по словам пресс-секретаря Вита Хофмана, городской совет Праги, которому принадлежит центр помощи, не знает о результатах от офиса омбудсмена. «Некоторое время назад в KACPU прибыла объявленная проверка омбудсмена, но результат визита не был передан в муниципалитет», — ответил он на вопрос.

Он добавил, что Верховный комиссар ООН по делам беженцев охарактеризовал результаты в столице как «высокие стандарты».

Однако, по словам уполномоченного по правам человека, ситуация в центре помощи «улучшилась». «В последние дни не было неравного, ограничивающего или дискриминационного подхода», — сказала она.

По ее словам, решать ситуацию необходимо системно. Поэтому она хочет предложить Ракушану дополнить центры координационным персоналом, который будет отвечать за некоторые специфические и стрессовые ситуации.

В то же время регионы, такие как Среднечешский край, в настоящее время распукают некоторые центры из-за меньшего интереса со стороны беженцев.

 

Источник: seznamzpravy.cz

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