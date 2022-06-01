«Войны в Украине сейчас нет, а искать работу 6 месяцев — это роскошь», — сказал депутат ANO

Так заявил депутат от ANO Милан Браздил во вторник в Палате депутатов во время внесения поправок в закон под названием Lex Ukraine, которые, среди прочего, ужесточают правила предоставления гуманитарных льгот для беженцев. Он добавил, что война идет только на определённой территории.

«В настоящее время войны в Украине [...] нет», — говорится в заявлении депутата во вторник. Свои слова он объяснил тем, что война происходит только на определённой территории.

«На большой части территории Украины нет войны, они ходят на работу, в школу, как-то работает и здравоохранение», — добавил он.

Депутаты обсудили во вторник поправку к закону «Lex Ukraine». Она призвана заменить нынешнее чрезвычайное положение, которое, по мнению правительства, необходимо для преодоления кризиса в связи с беженцами.

Среди прочего, поправка правительства, одобренная законодателями с небольшими изменениями, ужесточает правила предоставления гуманитарных льгот беженцам. Это также сокращает время, в течение которого государство должно оплачивать медицинскую страховку беженцам, за исключением детей и пожилых людей.

Полгода на поиск работы? Роскошь!

Правительство выступило с предложением на 180 дней, члены оппозиции ANO на пленарном заседании предложили этот срок еще и сократить.

«Скажите мне, положа руку на сердце, как долго вы бы искали работу — например, в качестве человека, который будет согласен и на черную работу», — спросил Браздил у депутатов во вторник.

«Я думаю, что большинство из нас нашли бы за месяц, ну кто-то через два. Но точно не полгода, это роскошь», — продолжил он.

Браздил заявил на пленарном заседании, что внесет предложение о сокращении срока до 90 или 60 дней. «Эти люди либо передумают и вернутся домой, либо, если они действительно захотят остаться и работать здесь, я думаю, что в течение этих трех месяцев, а, как вариант, в течение двух месяцев они найдут здесь работу. Работы много, и мы с удовольствием их наймём», — пояснил он.

В конце концов, движение ANO предложило сократить срок до 120 или 150 дней. Палата представителей согласилась на второе предложение — пять месяцев.

Источник:novinky.cz

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