Кризис с беженцами в Чехии: «НКО сейчас заменяют государство, эта система нежизнеспособна», — говорят благотворительные организации

С начала марта организации оказали помощь в приемных пунктах и ответили на информационную линию почти миллион раз. Они предоставили устные переводы примерно 56 600 людям и помогли обеспечить в общей сложности 40 900 жильем. Около 10 900 детей получили школьные принадлежности. Прибывшим также была оказана гуманитарная помощь. В ней приняли участие около 1300 волонтеров, отработавших почти 40 000 часов.

По данным организаций помощи беженцам, сотрудничество государства с ними застопорилось

Сотрудничество государства с организациями, которые работают с беженцами и занимаются их интеграцией, находится в застое. Отсутствует определение роли государства, регионов, муниципалитетов и некоммерческого сектора в управлении волной беженцев и четкого руководства. Коммуникаций тоже недостаточно. Знания и опыт в этой области используются мало.

Об этом заявили сегодня на пресс-конференции представители Консорциума общественных организаций, работающих с мигрантами. Объединение охватывает 15 организаций. Оно призывает к более активному участию в подготовке мер и законов.

С начала марта организации оказали помощь в приемных пунктах или ответили на информационную линию почти миллион раз. Они предоставили устные переводы примерно 56 600 людям и помогли обеспечить в общей сложности 40 900 людей жильем. Около 10 900 детей получили школьные принадлежности. Прибывшим также была оказана гуманитарная помощь. В ней приняли участие около 1300 волонтеров, отработавших почти 40 000 часов. Цифры и подсчеты основаны на оценке 11 организаций, включая Организацию помощи беженцам, Ассоциацию интеграции и миграции, Каритас ЧР и ADRA.

«НКО сразу присоединились без финансовой поддержки со стороны государства. Они до сих пор работают без финансирования со стороны государства. Единственные средства они получили от сбора «Люди в беде», благодаря которым они смогли cитуацию остановить», — сказала лидер консорциума Андреа Крхова. По словам национального координатора помощи беженцам от Каритас ЧР Клары Боумовой, теперь организации заменяют роль государства.

«Эта система нежизнеспособна в долгосрочной перспективе. Мы призываем к более активному участию муниципалитетов, которые нуждаются в методической и финансовой поддержке со стороны государства и регионов. При работе с клиентами на местах мы видим запутанную и бессвязную информацию», — сказала Боумова. В середине апреля правительство утвердило стратегию по борьбе с волной беженцев. В ней 13 глав. Консорциум приветствовал создание документа, однако сейчас оказывается, что даже спустя полтора месяца не готов план мероприятий со сроками выполнения, зонами ответственности и финансированием. Над списком задач по отдельным главам работают 13 групп. В четырех из них есть представители организаций консорциума. Консорциум призывает к более активному участию своих экспертов и ученых в подготовке шагов. По мнению организаций, также не хватает объединения и поддержки для обеспечения комплексного подхода. Стратегия предусматривает специального координатора, ответственного за принятие решений. Пока это министр внутренних дел. По мнению консорциума, эту должность уже должен занять эксперт, который мог бы полностью решить вопрос, а также собрать команду. Он будет обрабатывать информацию от государства, местных органов власти, бюро по трудоустройству и других учреждений, и в соответствии с этим будет создавать системные меры. Министерства рассчитывают финансировать меры в основном за счет субсидий. По мнению консорциума, малое количество заявок свидетельствует о том, что такая модель не работает. Он рекомендует предоставлять финансирование муниципалитетам из рассчета на одного беженца. Организации согласны с добровольным перераспределением беженцев в Чехию. Однако муниципалитеты и беженцы не имеют информации о местах в школах, у врачей, о доступном жилье и вакансиях, заявил консорциум. Он также указывает, что положение людей после окончания годовой защиты неясно, а неопределенность будущего легального проживания усложняет интеграцию и ситуацию для работодателей. Также есть потребность в «стратегическом общении» с местным населением в Чехии, потому что поддержка и готовность помочь постепенно снижается, добавили представители организаций.



Источник: ceskenoviny.cz

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