В среду Чехия выдала беженцам 753 визы. Всего визы получили 380 965 человек из Украины

По данным министерства внутренних дел, в среду в полиции по делам иностранцев было зарегистрировано 1955 людей, всего зарегистрировался 312 931 беженец.
Дети в возрасте до 15 лет, которые, по данным министерства, составляют почти 30 процентов беженцев, не обязаны регистрироваться в полиции. 6,6% беженцев составляют лица в возрасте от 15 до 18 лет, а 3,5% — пожилые люди старше 65 лет. Более 70% составляют женщины.
Точное количество украинских беженцев в Чехии пока определить невозможно, некоторые уезжают в другие страны или возвращаются домой. По оценкам властей, в Чешской Республике находится от 280 000 до 300 000 беженцев. Визы временной защиты позволяют их владельцам находиться в стране до года. В то же время они открывают доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию или рынку труда.
Согласно заявлению министра внутренних дел Вита Ракушана в понедельник, почти 77 тысяч украинцев, бежавших в Чехию с начала российского вторжения, нашли работу. По его словам, это свидетельствует о том, что беженцы приезжают в Чехию не для того, чтобы только использовать блага социальной системы, но и хотят здесь жить.
В среду президент Милош Земан подписал поправку к закону под названием «Лекс Украина», согласно которой украинские беженцы с бесплатным проживанием, питанием и предметами первой необходимости больше не будут получать гуманитарную помощь в размере пять тысяч крон. Кроме того, со второго месяца поддержка будет привязана более длительному пребыванию в Чехии.
Министерство финансов объявило в среду, что государство, муниципалитеты и регионы потратили 7,2 миллиарда крон на урегулирование вопросов кризиса с беженцами в конце мая.
Источник: ceskenoviny.cz
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