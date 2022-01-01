В среду Чехия выдала беженцам 753 визы. Всего визы получили 380 965 человек из Украины

В среду Чехия выдала 753 визы временной защиты беженцам из Украины, на 343 меньше, чем неделю назад. 380 965 беженцев получили визы почти за четыре месяца после начала российского вторжения. Данные были опубликованы сегодня в твиттере МВД.

По данным министерства внутренних дел, в среду в полиции по делам иностранцев было зарегистрировано 1955 людей, всего зарегистрировался 312 931 беженец.

Дети в возрасте до 15 лет, которые, по данным министерства, составляют почти 30 процентов беженцев, не обязаны регистрироваться в полиции. 6,6% беженцев составляют лица в возрасте от 15 до 18 лет, а 3,5% — пожилые люди старше 65 лет. Более 70% составляют женщины.

Точное количество украинских беженцев в Чехии пока определить невозможно, некоторые уезжают в другие страны или возвращаются домой. По оценкам властей, в Чешской Республике находится от 280 000 до 300 000 беженцев. Визы временной защиты позволяют их владельцам находиться в стране до года. В то же время они открывают доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию или рынку труда.

Согласно заявлению министра внутренних дел Вита Ракушана в понедельник, почти 77 тысяч украинцев, бежавших в Чехию с начала российского вторжения, нашли работу. По его словам, это свидетельствует о том, что беженцы приезжают в Чехию не для того, чтобы только использовать блага социальной системы, но и хотят здесь жить.

В среду президент Милош Земан подписал поправку к закону под названием «Лекс Украина», согласно которой украинские беженцы с бесплатным проживанием, питанием и предметами первой необходимости больше не будут получать гуманитарную помощь в размере пять тысяч крон. Кроме того, со второго месяца поддержка будет привязана более длительному пребыванию в Чехии.

Министерство финансов объявило в среду, что государство, муниципалитеты и регионы потратили 7,2 миллиарда крон на урегулирование вопросов кризиса с беженцами в конце мая.

Источник: ceskenoviny.cz

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