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Украина и Молдавия получили статус кандидатов в члены Евросоюза

Украина и Молдавия получили статус кандидатов в члены Евросоюза

Партнер рубрики:
Kochy
24 июня
08:12
114
На саммите президенты и премьер-министры стран Евросоюза одобрили предоставление статуса кандидата Украине и Молдавии. Президент Украины Владимир Зеленский назвал шаг, на который решился ЕС, необычайно быстрым ответом на агрессию России против Украины.

Украина и Молдавия получили статус кандидатов в члены Евросоюза

В Европарламенте резолюцию поддержали 529 депутатов, 43 были против и 14 воздержались.

«Я искренне приветствую решение европейских лидеров предоставить Украине статус кандидата. Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и ЕС», — написал Зеленский в Twitter. Президент Молдавии Майя Санду также назвала решение саммита историческим, подчеркнув, что стране еще предстоит пройти долгий путь, полный реформ.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «это решение укрепляет всех нас». По ее словам, это показывает миру, что ЕС сплочен и силен перед лицом внешних угроз.

«Мы в долгу перед украинцами, которые также борются за наши ценности, суверенитет и территориальную целостность», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон, чья страна в настоящее время председательствует в европейском блоке. По его словам, единодушное решение лидеров — это четкий сигнал единства 27 стран ЕС, направленный в сторону России.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала (ODS) назвал итоги переговоров важным днем ​​для Украины и ЕС.

Украине и Молдавии предоставлен полноправный статус кандидатов — такой, какой имеют ряд стран Западных Балкан и Турция, однако переговоры с ними будут зависеть от выполнения ряда условий, связанных с борьбой с коррупцией и укреплением верховенства закона. 

Грузия получила статус будущего кандидата ЕС, если она выполнит условия, установленные Еврокомиссией.

Украина подала заявку на вступление в ЕС 28 февраля, вскоре после вторжения российских войск, которые продолжают наступление и оккупируют большую часть страны. Через несколько дней к ней присоединились Молдавия и Грузия. Любое решение по этому поводу принимается руководителями государств-членов Союза и является единогласным. Комиссия и парламент играют только консультативную роль.

Источник: ceskatelevize.cz



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