Опрос: больше всего чехи доверяют Чапутовой и Зеленскому, самый высокий уровень недоверия — к Путину

Это следует из опроса, проведенного Центром изучения общественного мнения (CVVM) с марта по май этого года.
По сравнению с последним опросом, проведенным в конце 2019 года, доля доверяющих Зеленскому, чья страна столкнулась с российским вторжением с конца февраля этого года, выросла почти в четыре раза — с 12 до 49%. В то же время доля недоверчивых увеличилась незначительно, на шесть процентных пунктов — до 32%.
Чапутовой скорее доверяют 60% респондентов и скорее не доверяют 18% чехов. Президент Франции Эммануэль Макрон, у которого было 42% тех, кто ему доверял, и 27% тех, кто склонен не доверять ему, занял третье место после Чапутовой и Зеленского. Президент США Джо Байден пользуется доверием более трети респондентов, но большинство опрошенных (45%) ему не доверяют.
За Байденом стоят пятеро политиков, которым доверяет около 25% чехов, а именно — председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Польши Анджей Дуда и канцлер Германии Олаф Шольц. Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу доверяет менее 20% населения Чехии.
Хуже всего в Чехии воспринимаются мировые политики Путин и Лукашенко, которым не доверяет большинство респондентов. По сравнению с концом 2021 года доля недоверия к Путину увеличилась, а доля тех, кто доверяет российскому президенту, уменьшилась.
Опрос CVVM проводился с 8 марта по 9 мая, в нем приняли участие 845 человек в возрасте от 15 лет.
Источник: ceskenoviny.cz
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