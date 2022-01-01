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По словам министра внутренних дел, Чехия справилась с миграционной волной

По словам министра внутренних дел, Чехия справилась с миграционной волной

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
28 июня
14:22
387
После окончания чрезвычайного положения в конце июня Кризисный штаб будет собираться каждые две недели. Об этом заявил сегодня министр внутренних дел и начальник штаба Вит Ракушан. По словам Ракушана, ситуация с украинскими беженцами, которым Чехия выдала более 382 тысяч специальных виз с начала марта, находится под контролем и не ухудшается.

По словам министра внутренних дел, Чехия справилась с миграционной волной

Ракушан разочарован в европейской системе регистрации беженцев, по его словам, там слишком мало информации. Он надеется, что более точные данные о 85-90% беженцев в Чешской Республике они получат, когда подведут итоги после набора в чешские школы 15 июля. Сейчас, по словам Ракушана, число беженцев составляет от 280 000 до 300 000 человек.

К моменту окончания в пятницу чрезвычайное положение для урегулирования миграционной волны из Украины в общей сложности составит 119 дней. Действовало ЧП с 4 марта. В конце марта Палата представителей разрешила кабинету министров продлить его почти на два месяца до конца мая после девятичасовых дебатов. Потом правительство попросило еще 30 дней, с тем, чтобы в течение месяца оно подготовило законодательство для перехода к функционированию по обычным правилам. 

По словам президента полиции Мартина Вондрашека, полиция не дала согласия на временную защиту заявителям в 2330 случаях из-за двойного гражданства или из-за того, что им была предоставлена ​​временная защита в другом государстве ЕС. Полиция провела 6300 проверок на двойное гражданство.

По словам Вондрашека, в транснациональной базе данных всего 1,25 миллиона беженцев. Некоторые страны еще не присоединили к системе свои национальные реестры. Ракушан заявил, что берет на себя задачу присоединить к реестру все  страны во время проведения советов министров, которые ждут его во время председательства Чехии в ЕС. «Если Польши и некоторых других государств там нет, то смысла, которого мы ожидали от базы данных, тоже не так много», — сказал он.

В связи с обсуждением методов перенаправления беженцев за пределы Праги Ракушан заявил, что готовит комплекс мер, но не хочет быть слишком оптимистичным в этом вопросе. Мнение столичного руководства о необходимости переселения до 30 тысяч беженцев, находящихся в Праге, сильно преувеличено. «В Германии и Словакии переместить беженцев вообще не удалось. Вена загружена больше, чем Прага», — сказал он. Помимо публикации информации о свободных местах в школах, в качестве второго варианта, как стимулировать перемещение, он описал увеличение доли, которую должны платить беженцы за жилье в Праге. Он обсудит предложения с губернаторами во вторник.

Сенат одобрил поправку, которая позволит принимать и регистрировать беженцев из Украины даже после окончания чрезвычайного положения, в пятницу, а также поправку к Закону об образовании, чтобы подготовить чешские школы к тому, чтобы принять украинских детей. Новая версия закона сейчас ожидает подписи президента Милоша Земана.

Министерства и другие органы власти смогут выделять здания для размещения беженцев из Украины после российского военного вторжения, даже после окончания чрезвычайного положения, согласно обновленной версии закона под названием «Лекс Украина». Нынешняя система регистрации беженцев будет продолжать действовать. Таким образом, поправка распространяется на некоторые чрезвычайные меры, объявленные на основании чрезвычайного положения.

Беженцы смогут претендовать на пособие по проживанию через полгода после временной защиты. Это будет 4250 крон в месяц для взрослых и 3050 крон в месяц для детей. Беженцы теперь имеют право на 5000 крон в первый месяц после получения визы временной защиты. Затем они могут подать заявку на ту же сумму еще на пять месяцев.

С начала российского вторжения в Украину в феврале Чехия выдала специальные визы 382 617 беженцам. За четыре месяца российско-украинской войны в полиции зарегистрировалось 318 640 украинцев, а в воскресенье — 1 351. По последним оценкам властей, в Чешской Республике находится от 280 000 до 300 000 беженцев, в основном женщины с детьми. Однако точное количество определить невозможно, так как некоторые из них уезжают из Чехии в другие страны или возвращаются в Украину.
 

Источник: ceskenoviny.cz

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