Сегодня в Чехии заканчивается чрезвычайное положение, объявленное из-за волны беженцев из Украины

Сегодня, спустя почти четыре месяца, в Чехии заканчивается чрезвычайное положение, объявленное правительством из-за волны беженцев из Украины. Это позволяет государству и органам местного самоуправления более гибко реагировать при размещении людей, спасающихся от российского военного вторжения, и размещать их в некоторых районах, где раньше это было бы невозможно. Однако в последние недели Кабмин продвинул несколько поправок в специальные законы о миграционном кризисе, которые позволят применять необходимые меры даже после окончания чрезвычайного положения.

В связи с миграционной волной во время чрезвычайного положения власти создали национальные и региональные центры помощи Украине, что упростило регистрацию недавно прибывших. По словам вице-премьера Вита Ракушана, как минимум в июле система еще будет работать по старому сценарию. В первый месяц правительство оценит, как можно лучше наладить прием и помощь беженцам на региональном уровне. В Праге муниципалитет Высочина закрыл центр для беженцев в середине июня, аргументируя это тем, что количество беженцев в столице несоразмерно выше, чем в других регионах.

Поправка, подписанная в среду президентом Милошем Земаном, позволит размещать и регистрировать беженцев из Украины даже после окончания чрезвычайного положения. Министерства и другие органы власти по-прежнему смогут выделять здания для размещения, а регионы с муниципалитетами должны продолжать предоставлять беженцам срочное убежище и жилье.

Правительство решило объявить чрезвычайное положение 2 марта. В силу оно вступило через два дня, первоначально рассчитывали, что продлится 30 дней. В конце марта, после одобрения Палатой депутатов, правительство продлило чрезвычайное положение до конца мая, что вызвало споры о том, позволяют ли конституционные нормы продлевать срок более чем на 30 дней. Последнее продление чрезвычайного положения на весь июнь было согласовано депутатами 19 мая. Правительство пообещало, что чрезвычайное положение этим летом больше не понадобится благодаря новому законодательству.

По окончании чрезвычайного положения Центральный кризисный штаб вдвое сократит частоту своих заседаний и теперь будет собираться каждые две недели.

Источник: ceskenoviny.cz

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