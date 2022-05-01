Чехия не допускает студентов из России и Беларуси к обучению на «стратегически важные специальности» в Чехии. Студенты считают это дискриминацией

Хотя многие молодые российские и белорусские студенты выступают против режимов в своих странах и не поддерживают российскую агрессию против Украины, сейчас они сталкиваются с рядом проблем в Чехии. Например, университеты не допускают их к изучению так называемых стратегических направлений. Их близким и родственникам не выдают визы, а сами они боятся уезжать, потому что за их позицию на родине они могут попасть в тюрьму.

«Самая большая проблема для молодежи в России и Беларуси — это дискриминация. Они встречаются с ней и в быту, и при поступлении в вуз или при оформлении первой визы», — говорит Ксения, советник Центра поддержки иностранцев. Студенты сталкиваются с пренебрежительным отношением, пассивной агрессией и отказом в приеме на работу или жилье.

«Эти люди не должны нести ответственность за всех тех, кто позволил таким режимам укрепиться в своих странах. Почти все выехали из России еще до достижения совершеннолетия и не могли даже выходить на протесты и демонстрации», — говорит она.

Нанотехнологии не для всех

«Война осложнила мое пребывание в Чехии. Моя IT-сфера теперь рассматривается как “оказание технической помощи” России. Поэтому я каждый день ожидаю распоряжения о прекращении обучения», — описывает российский студент Илья с факультета информационных технологий Технического университета в Брно.

К «оказании технической помощи» относится и обучение российских и белорусских студентов в стратегических областях и запрещено государствами-членами Европейского Союза из-за санкций, применимых против России. К таким областям относятся, например, нанотехнологии, аэронавтика и ядерные технологии, а также информационные технологии, которые изучает Илья.

Сам он пока не знает, какие последствия стоит ждать именно в его случае, и у него есть ряд вопросов: прервется ли его учеба или ему не разрешат посещать только несколько конкретных предметов? Получит ли он возможность перейти на другую программу обучения? И что будет с его учебной визой?

Тем временем семестр подходит к концу, а Илья все еще ждет, ответит ли университет и Финансово-аналитическое управление, отвечающее за соблюдение санкций в Чехии, хотя бы на часть вопросов. Однако одно он знает точно — он не хочет возвращаться в Россию ни при каких обстоятельствах. По его словам, у него там больше никого нет и свое пребывание в России он считает небезопасным.

Поэтому он рассчитывает на смену программы обучения или получение работы на полный рабочий день в компании, где он в настоящее время подрабатывает, и, таким образом, на возможность получения рабочей визы. «Я верю, что чешское правительство не будет принудительно отправлять нас "домой", чтобы пополнить армию Путина», — говорит он.

Напишите, что вы думаете о войне

Сотни русских студентов технических вузов Чехии, обучающихся по так называемым стратегическим направлениям, оказались в аналогичной неопределенной ситуации в результате войны и антироссийских санкций.

Специфический подход был выбран руководством Чешского технического университета в Праге, который требует от студентов из России и Беларуси написать мотивационное письмо. На его основе вуз будет оценивать, позволит ли он студенту продолжить обучение.

«Письмо может содержать, но необязательно, описание деятельности студента в помощи Украине, антивоенной позиции или другой деятельности, из-за которой студенту может угрожать опасность в случае возвращения на родину», — говорится в приказе ректора.

Российская студентка Карлова университета Анастасия, которая регулярно переводит актуальные чешские новости для русскоязычного сообщества, отмечает, что многие студенты нервничают по поводу написания мотивационного письма и опасаются, что это повлияет на их будущее в Чешской Республике.

«Не все имеют представление о том, что это такое. Большинство российских студентов приехали сюда сразу после школы, поэтому им всего восемнадцать лет, и их сложно назвать опытными в решении бюрократических вопросов», — говорит она. Из-за этого Телеграм-группе Pozor! Brno, где состоят почти 30 000 русскоязычных пользователей, был создан образцовый пример того, как стоит написать мотивационное письмо.

Новые правила также распространяются на российского студента Никиту, который переехал в Чехию со своей семьей из-за политической и экономической ситуации в его родной стране. Теперь он получил степень бакалавра и планировал получить степень магистра. Но он не знает, получится ли. Если нет, то у него есть работа, с помощью которой он мог бы получить рабочую визу. «Я могу здесь работать, но это скорее исключение, чем правило», — говорит он.

Однако сопроводительные письма не распространяются на абитуриентов. В настоящее время им не разрешено поступать на стратегические направления ни в один из чешских университетов. Кроме того, новые абитуриенты из России и Беларуси не будут получать привычные учебные визы из-за ужесточения визовой политики.

Жизнь без Путина и культурная близость

«Я не думаю, что российские и белорусские студенты представляют прямую угрозу безопасности. По нашим опросам, они также приносят чешской экономике сотни миллионов крон», — говорит Ксения, советник Центра поддержки иностранцев.

«Когда они приезжают учиться, они ходят на курсы чешского языка, живут в общежитиях, делают покупки и путешествуют. По сути, они “забирают” эти деньги у себя на родине и ввозят их в Чехию. Теперь все эти деньги останутся в России и Беларуси и часть пойдет российской армии в виде налогов», — рассуждает она.

Кроме того, студенты из России часто уезжают за границу, потому что не видят будущего в своей стране. По их словам, Чехия предлагает им подходящую демократическую альтернативу. Их мотивирует культурная близость и бесплатное обучение в государственных университетах Чехии.

«Язык, культура и традиции очень похожи на российские. В других странах Евросоюза тоже есть бесплатное образование, но отсутствует культурный аспект», — говорит другой российский студент Брненского технологического университета Данила.

В Чехии студенты из России и Беларуси имеют возможность свободно критиковать режимы президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, выступать против войны в Украине и помогать украинским беженцам.

«С первых дней войны многие россияне и белорусы помогали с гуманитарными митингами и акциями, участвовали и организовывали демонстрации и акции в поддержку Украины. Они работали переводчиками, нянями и учителями чешского языка. За это в России им грозит до 15 лет лишения свободы», — подсчитывает Ксения.

Визу для членов пока семьи не дают

Однако трудности в учебе — не единственная проблема, которую в настоящее время решают россияне и белорусы в Чехии. Серьезной проблемой в русскоязычной среде является запрет на выдачу виз россиянам и белорусам, который продлится до конца марта 2023 года.

Часто бывает так, что один из партнеров уехал в Европу на работу или учебу, поселился там и через какое-то время его семья хотела переехать к нему. Но сейчас война в Украине, развязанная Россией, разделила многие семьи на неопределенный срок.

С этим столкнулась и российская студентка, которая из-за деликатности темы пожелала не называть свое имя. Более двух лет она ждала, когда ее жениху разрешат въезд в страну. Сначала это осложнила пандемия коронавируса, теперь последствия войны.

«Как только эпидемиологическая ситуация улучшилась, он подал заявление на получение вида на жительство, но до начала войны не успел его получить», — говорит она. Таким образом, они оказались разделены без перспективы хоть как-то встретиться.

Россияне и белорусы, у которых еще нет вида на жительство в Чехии, теперь не могут оформить визу и приехать в Чехию в связи с воссоединением семьи. Исключениями являются члены семей граждан Чехии или лица, подвергающиеся преследованиям в России или Беларуси. Это, например, независимые журналисты и диссиденты.

«Я рассматриваю эти ограничения как одну из санкций против России, которая является явным агрессором в войне с Украиной. Я понимаю, что полный запрет также касается людей, которые, например, подвергаются риску преследования или члены семьи которых живут в Европе, поэтому будут исключения», — объясняет министр внутренних дел Вит Ракушан.

В недавнем публичном заявлении министр Ракушан также упомянул, что не ожидает значительного ослабления визовых ограничений. «Я не буду приукрашивать реальное положение дел. Пока Россия является агрессором, ведущим войну против Украины, Чехия будет применять санкции против России, зная и огорчаясь, что эти санкции могут затронуть невинных людей».



Источник: hlidacipes.org

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