Министр обороны Чехии Яна Чернохова почтила память павших чехословацких легионеров в Украине

​В субботу министр обороны Чехии Яна Чернохова посетила Тернопольскую область на западе Украины, где по случаю 105-летия Зборовской битвы вместе с местными представителями власти почтила память павших чехословацких легионеров. Она также обсудила поддержку украинской армии и беженцев

«Чехия солидарна с Украиной. Визит делегации Чехии во главе с министром обороны Яной Черноховой в нашу область — лишнее тому подтверждение», — говорится в телеграмме губернатора Тернопольской области Владимира Труша. «По случаю 105-летия Зборовской битвы мы почтили память павших чехословацких легионеров», — добавил он.

По словам Труша, чешская делегация также обсуждала с местными представителями поддержку украинской армии и людей, которые потеряли свои дома из-за многомесячного российского вторжения в страну.

«Я возвращаюсь из Украины, из Зборова, где 105 лет назад легионеры завоевали признание. Эту годовщину я планировала отпраздновать здесь еще до войны. Варварская атака Путина стала для меня дополнительным поводом не только отдать дань уважения нашим героям, но и также символически поддержать борьбу украинцев против оккупантов», — написала Чернохова в Twitter.

Битва при Зборове была первым значительным выступлением чехословацких легионов на Восточном фронте во время Первой мировой войны. Она состоялась 1 и 2 июля 1917 года и, по мнению историков, оказала важное влияние на формирование независимой Чехословакии. В этот день 3500 чехословацких добровольцев атаковали группировку австро-венгерских военных частей, имевших огромный перевес в численности — 12500 солдат, и проникли на 5 километров вглубь позиций противника. Бой унес жизни более 350 человек.

Источник: ceskenoviny.cz

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