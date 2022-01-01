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Премьер Чехии Петр Фиала хочет привлечь чешские компании к восстановлению Украины

Премьер Чехии Петр Фиала хочет привлечь чешские компании к восстановлению Украины

Партнер рубрики:
Kochy
04 июля
13:49
285
Премьер-министр Петр Фиала (ODS) считает, что чешские компании могли бы участвовать в послевоенном восстановлении Украины. Об этом Фиала заявил 4 июля перед отъездом на конференцию в Швейцарию, где украинцы вместе с европейскими лидерами должны обозначить приоритеты для восстановления пострадавшей от войны страны.

Премьер Чехии Петр Фиала хочет привлечь чешские компании к восстановлению Украины

«Мы уже должны готовиться к послевоенному восстановлению», — заявил Фиала, по мнению которого для Чехии важно иметь шанс участвовать в восстановлении Украины. 

«Это также будет возможность для чешских компаний и других организаций. Мы сделаем все, чтобы чешские компании были вовлечены», — сказал Фиала. 

Фиала подчеркнул, что все основные мировые игроки должны будут работать вместе для этих целей. С позиции премьер-министра страны-председателя ЕС он отметил, что крайне важно, чтобы ЕС и Чехия играли фундаментальную роль. 

«Когда война закончится, мы должны быть готовы начать помогать», — добавил Фиала. 

Чехия входит в число стран, которые охотно предоставляют гуманитарную и военную помощь Украине. Сотни тысяч людей, бежавших от войны, нашли убежище в Чехии. 

Фиала сообщил, что встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем на конференции в Лугано. 

Источник: novinky.cz 

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