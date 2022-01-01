Премьер Чехии Петр Фиала хочет привлечь чешские компании к восстановлению Украины

«Мы уже должны готовиться к послевоенному восстановлению», — заявил Фиала, по мнению которого для Чехии важно иметь шанс участвовать в восстановлении Украины.
«Это также будет возможность для чешских компаний и других организаций. Мы сделаем все, чтобы чешские компании были вовлечены», — сказал Фиала.
Фиала подчеркнул, что все основные мировые игроки должны будут работать вместе для этих целей. С позиции премьер-министра страны-председателя ЕС он отметил, что крайне важно, чтобы ЕС и Чехия играли фундаментальную роль.
«Когда война закончится, мы должны быть готовы начать помогать», — добавил Фиала.
Чехия входит в число стран, которые охотно предоставляют гуманитарную и военную помощь Украине. Сотни тысяч людей, бежавших от войны, нашли убежище в Чехии.
Фиала сообщил, что встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем на конференции в Лугано.
Источник: novinky.cz
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