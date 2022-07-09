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Зеленский уволил посла Украины в Чехии Евгения Перебийниса

Зеленский уволил посла Украины в Чехии Евгения Перебийниса

Партнер рубрики:
Kochy
09 июля
19:05
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​Президент Украины Владимир Зеленский уволил нескольких послов Украины в разных странах мира. От занимаемой должности освобожден и Евгений Перебийнис, который был самым высокопоставленным украинским дипломатом в Чехии.

Зеленский уволил посла Украины в Чехии Евгения Перебийниса

Кроме Перебайниса, уволены также послы Андрей Мельник (Германия), Любовь Непопова (Венгрия), Вячеслав Яцюк (Норвегия) и Игорь Полич, которые одновременно представлял Украину в Индии, Мальдивах, Непале, Шри-Ланке и Бангладеш. сообщения.

Зеленский не назвал причин отзыва послов.

Об отзыве послов сообщают несколько украинских СМИ, в том числе серверы Украинской правды и Укринформа. Кроме того, соответствующие указы размещены на сайте администрации Президента Украины.

Евгений Перебийнис стал послом Украины в Чехии в 2017 году, когда в январе его назначил на эту должность тогдашний президент Петр Порошенко.

Источник: novinky.cz



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