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Министры юстиции ЕС займутся расследованием преступлений на Украине

Министры юстиции ЕС займутся расследованием преступлений на Украине

Партнер рубрики:
Kochy
12 июля
08:50
157
Двухдневная неформальная встреча министров юстиции и внутренних дел ЕС проходит сегодня в Пражском конгресс-центре. Сегодняшняя судебная часть встречи будет посвящена актуальным вызовам в контексте российской агрессии в Украине — расследованию военных преступлений и преступлений против человечности, а также цифровизации международного судебного сотрудничества и защите жертв преступлений.

Министры юстиции ЕС займутся расследованием преступлений на Украине

В мероприятии, которое проходит в рамках председательства Чехии в Совете ЕС, также принимают участие делегации из Украины, Молдовы и Грузии. Министры государств-членов Евросоюза обсудят вместе с представителями Евроюста и Международного уголовного суда вопрос сбора и сохранения доказательств, которые необходимы для уголовного преследования преступлений, совершенных на территории Украины.

Среди других тем встречи будет гражданско-правовая защита уязвимых лиц — людей, которые по разным причинам не могут защитить свои интересы и находятся на территории иностранного государства. Делегаты также обсудят цифровизацию правосудия, которая является одним из приоритетов полугодового председательства Чехии в ЕС.

Источник: ceskenoviny.cz

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