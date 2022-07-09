Министры юстиции ЕС займутся расследованием преступлений на Украине

В мероприятии, которое проходит в рамках председательства Чехии в Совете ЕС, также принимают участие делегации из Украины, Молдовы и Грузии. Министры государств-членов Евросоюза обсудят вместе с представителями Евроюста и Международного уголовного суда вопрос сбора и сохранения доказательств, которые необходимы для уголовного преследования преступлений, совершенных на территории Украины.
Среди других тем встречи будет гражданско-правовая защита уязвимых лиц — людей, которые по разным причинам не могут защитить свои интересы и находятся на территории иностранного государства. Делегаты также обсудят цифровизацию правосудия, которая является одним из приоритетов полугодового председательства Чехии в ЕС.
Источник: ceskenoviny.cz
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