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Близятся муниципальные выборы: в Праге, Брно и Пльзене лидирует партия ODS, в Остраве — ANO

Близятся муниципальные выборы: в Праге, Брно и Пльзене лидирует партия ODS, в Остраве — ANO

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anastasiia-kn
18 июля
12:31
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На муниципальных выборах в Праге, Брно и Пльзене большинство людей собирается выбрать партию ODS, в Остраве победу прогнозируют для движения ANO, а в Либерце наиболее популярна коалиция SLK. Это показал предварительный опрос, проведенный агентством Phoenix Research для Nova TV в конце июня начале июля.

Близятся муниципальные выборы: в Праге, Брно и Пльзене лидирует партия ODS, в Остраве — ANO

По сравнению с опросом, проведенным месяцем ранее, заметно снижение голосов за движение STAN, которое столкнулось с последствиями дела о подозрении в коррупции в пражской транспортной компании. По данному делу полиция предъявила обвинение более десяти людям, включая пражского политика STAN Петра Глубучека.

В Праге популярность STAN снизились на пять процентных пунктов до 4,3% по сравнению с предыдущим опросом. С другой стороны, доля избирателей коалиции Spolu, куда входит ODS, KDU-ČSL и TOP 09, увеличилась до 33,7%, ANO выбирают 19,3%, Praha Sobě — 12,7% и Piráty 7,2%.

В Брно больше всего людей проголосовало бы за коалицию ODS и TOP 09, которая получила бы 28,2% голосов. ANO заняли бы второе место с 19,8%, а Piráty — третье место с 9,1%. Таким образом, они обойдут коалицию STAN и KDU-ČSL, которая получит 6,8% голосов.

В Остраве безоговорочная победа досталась бы ANO с 34,3%, второе место коалиции Spolu — с 11,3%, а движение Ostravak получило бы почти десятую часть голосов. Партию  Starosty pro Ostravu с 4,2% поддержало еще меньше людей, чем партии Piráty, SPD, ČSSD и коммунистическую партию.

Ситуация в Пльзене более сбалансирована, у Spolu — 28,6% голосов и у ANO 27,9%. Пираты отстают на 8 %, за ними следуют STAN и SPD. 

В Либерце лидирует коалиция SLK, ТОР 09 и KDU-ČSL, набравшая 26,2% голосов. После скандала с делом Глубучка она потеряла семь процентных пунктов. Второе место принадлежит движению ANO, поддержка которого несколько усиливается — за него проголосовали бы 22,3% опрошенных. Почти 9% людей выбрали бы ODS, 7,4% — за Piráty.

В период с 20 июня по 13 июля в опросе приняли участие почти тысяча человек. В этом году выборы в муниципальные советы и в треть сенатских округов пройдут в пятницу, 23 сентября, и в субботу, 24 сентября.
 

Источник: ceskenoviny.cz

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