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Чешским властям придется публиковать данные о зарплатах госслужащих

Чешским властям придется публиковать данные о зарплатах госслужащих

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
25 июля
10:43
422
Властям и некоторым государственным предприятиям придется предоставлять информацию об окладах и вознаграждении старших государственных служащих. Поправка к Закону о свободном доступе к информации, которая должна это обеспечить, была единогласно одобрена Палатой представителей. Её еще предстоит обсудить в Сенате и подписать президенту.

Чешским властям придется публиковать данные о зарплатах госслужащих

Закон должен был стать частью правовой системы Чехии с июля прошлого года, поскольку он также вносит изменения, связанные с директивой ЕС об открытых данных. Однако Палата представителей в своем предвыборном составе не успела его обсудить. Министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) заявил на пленарном заседании, что существует реальная угроза наказания на европейском уровне, если поправка не будет принята в ближайшем будущем. В дополнение к предложению правительства депутаты одобрили уточняющую поправку, предложенную председателем партии Piráti Якубом Михалеком. Напротив, депутаты не поддержали изменение исключений для публикации договоров в своем реестре, предложенное бывшим спикером Палаты представителей Радеком Вондрачеком (ANO). Правительство заявляет, что расширило обязательство по предоставлению информации только там, где это прямо требуется европейской директивой. По мнению правительства, продление обязательства носит минималистичный характер. Согласно пояснению, целью директивы является реагирование на технический прогресс путем расширения возможности получения информации из государственного сектора. 

Проект определяет государственные предприятия как компании, которые осуществляют соответствующую деятельность в соответствии с Законом о государственных закупках или в которых государственные органы или общественные учреждения имеют доминирующее влияние. По словам Михалека, это коснется, например, энергетической компании ČEZ, а также, например, компаний, занимающихся транспортом.
 

Источник: ceskenoviny.cz

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