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Сегодня в Праге состоится открытие «Форума свободных народов России»

Сегодня в Праге состоится открытие «Форума свободных народов России»

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
22 июля
11:39
789
Сегодня в Праге официально начинается конференция российской оппозиции, основная часть которой запланирована на субботу. Оппозиционная инициатива «Форум свободных народов России» обсудит коренное восстановление этой крупнейшей страны мира. По словам организаторов, они хотели бы преобразовать Россию на благо ее отдельных народов и регионов.

Сегодня в Праге состоится открытие «Форума свободных народов России»

В форуме примут участие политики, представители региональных и общенациональных движений, гражданские активисты и различные эксперты. Например, на пражской конференции должны выступить бывший российский депутат и оппозиционер Илья Пономарев, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин или находящийся в изгнании премьер-министр Чечни Ахмед Закаев.

В недавнем пресс-релизе организаторы заявили, что, хотя «известные лидеры» российской оппозиции хотят лишь заменить «плохого кремлевского царя хорошим», их форум посвящен радикальному переустройству России. По их словам они стремятся деколонизировать, деимпериализировать или депутатизировать Россию. Они также хотят ее демилитаризации и отказа от ядерного оружия, что, по их мнению, только подпитывает имперские амбиции кремлевских чиновников.

По мнению участников форума, президент России Владимир Путин построил диктаторскую систему с процветающей метрополией, которая выкачивает ресурсы из подчиненных «колоний» и использует их для удовлетворения имперских амбиций. «Эта агрессивная политика уже привела к крупнейшей войне в Европе за последние 80 лет, все жители России стали заложниками», — заявили организаторы, имея в виду вторжение России в Украину.

По мнению форума, российские народы имеют право на политическое, экономическое и культурное самоопределение. 

Первый Форум свободных народов России состоялся в мае в Варшаве. 

«Форум каждый раз проводится в другом европейском городе, который имеет предысторию свободы и борьбы с диктатурой», — сообщили в пресс-службе. «Когда мы выбирали город для второго форума, мы искали европейскую столицу с историей борьбы за собственную свободу, идентичность, декоммунизацию и борьбу с тоталитаризмом, поэтому Прага идеально подходит», — добавили организаторы. Следующая конференция, вероятно, состоится в Клайпеде в Литве.

День проведения мероприятия намечен на субботу, его участники обсудят отдельные темы, связанные с Россией и ее будущим. Мероприятие завершится неформальным завтраком в воскресенье.

 

Источник: ceskenoviny.cz

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