Более 398 тысяч беженцев из Украины получили временную защиту в Чехии

Министерство внутренних дел сообщило в четверг, что из общего числа взрослых беженцев с визами временной защиты в Чешской Республике 71,5 процента составляют женщины и 28,5 процента мужчины.
Российское вторжение в Украину началось 24 февраля. С тех пор в полицию по делам иностранцев в Чехии поступило 369 240 заявлений от украинских беженцев, на четверг их было 1 897.
Точное количество украинских беженцев, проживающих в Чехии, неизвестно, некоторые из них уезжают в другие страны или возвращаются в Украину. По оценкам властей, в июне в Чешской Республике оставалось от 280 000 до 300 000 беженцев.
Министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL) заявил в среду, что 92 000 беженцев из Украины нашли работу в Чехии после вторжения России в Украину. По его словам, они занимают в основном вакансии, которые долгое время до этого пустовали.
Источник: ceskenoviny.cz
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