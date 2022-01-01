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Более 398 тысяч беженцев из Украины получили временную защиту в Чехии

Более 398 тысяч беженцев из Украины получили временную защиту в Чехии

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
22 июля
14:26
302
В четверг временную защиту в Чехии получили 446 украинских беженцев, что на 37 больше, чем неделю назад. С начала российского вторжения в Украину в феврале более 398 000 беженцев получили визы в Чешской Республике. Актуальную информацию опубликовало в Twitter Министерство внутренних дел.

Более 398 тысяч беженцев из Украины получили временную защиту в Чехии

Министерство внутренних дел сообщило в четверг, что из общего числа взрослых беженцев с визами временной защиты в Чешской Республике 71,5 процента составляют женщины и 28,5 процента мужчины.

Российское вторжение в Украину началось 24 февраля. С тех пор в полицию по делам иностранцев в Чехии поступило 369 240 заявлений от украинских беженцев, на четверг их было 1 897. 

Точное количество украинских беженцев, проживающих в Чехии, неизвестно, некоторые из них уезжают в другие страны или возвращаются в Украину. По оценкам властей, в июне в Чешской Республике оставалось от 280 000 до 300 000 беженцев.

Министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL) заявил в среду, что 92 000 беженцев из Украины нашли работу в Чехии после вторжения России в Украину. По его словам, они занимают в основном вакансии, которые долгое время до этого пустовали.

 

Источник: ceskenoviny.cz

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