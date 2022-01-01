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Количество виз, выданных беженцам из Украины в Чехии, достигло 400 тысяч. Гуманитарная помощь будет уменьшаться

Количество виз, выданных беженцам из Украины в Чехии, достигло 400 тысяч. Гуманитарная помощь будет уменьшаться

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
26 июля
13:06
1129
Количество виз временной защиты, выданных Чехией беженцам, пострадавшим от российского вторжения в Украину, достигло 400 тысяч. Об этом заявил министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) после вчерашнего заседания центрального кризисного штаба. Министерство внутренних дел сообщило вчера утром, что по состоянию на воскресенье визы получили 399 111 беженцев, актуальная статистика на понедельник будет доступна сегодня в течение дня.

Количество виз, выданных беженцам из Украины в Чехии, достигло 400 тысяч. Гуманитарная помощь будет уменьшаться

«После 150 дней действия временной защиты, согласно действующему законодательству, автоматическое право на медицинское страхование заканчивается. Но мы должны осознавать, какое большое количество людей, приехавших из Украины, уже работает. Если они работают, их страховки оплачивает работодатель, а если являются безработными, то могут обратиться в бюро по трудоустройству. Зарегистрировавшись там и выполнив все условия, согласно которым они пытаются найти работу, государство будет временно оплачивать им страховку», — сказал Ракушан. Он рассматривает изменения как мотивирующий фактор для людей, чтобы они постарались устроиться на работу.

При этом он подчеркнул, что количество уже трудоустроенных огромно. Согласно заявлению министра труда и социальных дел Мариана Юречки (KDU-ČSL), это 90 000 обладателей виз временной защиты.

Ракушан отметил, что государственная помощь беженцам будет постепенно уменьшаться. «Этот подход со временем является правильным. Постепенно помощь от чешского государства будет уменьшаться. Это была помощь в начале. Мы обеспечили им условия, чтобы эти люди могли сами о себе позаботиться, и никого из них точно не оставим в беде. Но такой большой помощи, как в самом начале, не будет, это нормально», — заявил он.

 

Источник: ceskenoviny.cz

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