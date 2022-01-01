Опрос: Андрей Бабиш может выиграть первый тур президентских выборов

Председатель движения ANO, бывший премьер-министр Андрей Бабиш выиграл бы первый тур президентских выборов, если бы они проходили сейчас. Он бы получил 25,5% голосов избирателей.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный агентством Median. Второе место после Бабиша, согласно опросу, занял бывший начальник Генерального штаба AČR Петр Павел с 21% голосов.

Третье место занимает председатель Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов Йозеф Стршедула (9% голосов), четвертое — бывший ректор Университета Менделя в Брно Дануше Нерудова (7%). Сенатор Павел Фишер находится на пятом месте с показателем в 6% голосов.

Из июньского опроса следует, что в президентских выборах примет участие 61% граждан Чехии. Результаты агентства Median основаны на ответах 1038 имеющих право голоса избирателей.

Похожее распределение голосов было и в предвыборной модели агентства Ipsos, опубликованной 22 июля. Бабиш выиграл бы первый тур президентских выборов с 31,7% голосов, Павел занял бы второе место 23,8% голосов, а Нерудова — третье место с 10,8% избирателей.

Источник: novinky.cz

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