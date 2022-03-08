Суд отправил в следственный изолятор чехов, которые призывали граждан Чехии «проучить» украинцев в День независимости Украины

В пятницу окружной суд Праги 1 отправил под стражу дезинформаторов Патрика Тушла и Томаша Чермака. О задержании ранее сообщил адвокат подозреваемых Норберт Наксер. В видео на Facebook они призвали напасть на украинцев в Чехии в День независимости Украины, 24 августа.

Новость о том, что пророссийские активисты Тушль и Чермак задержаны полицией, впервые сообщил сайт manipulatori.cz. По его словам, задержание связано с видео, которое они сняли и выложили в интернет на этой неделе. В нем они призывают к агрессии по отношению к беженцам, которые приехали в Чехию.

Речь идёт о записи прямой трансляции в Facebook в этот понедельник. На видео Патрик Тушл и Томаш Чермак говорят о том, что грядёт ряд проукраинских митингов и «необходимо немедленно начинать действовать». В основном упоминается планируемое в Праге мероприятие по случаю Дня независимости Украины, которое 24 августа должны посетить пять тысяч человек.

В своем ролике Патрик Тушл говорит:

«Ожидаемое количество участников — пять тысяч "штук". Пять тысяч с**ных, грязных украинцев, ***. Так что мы тоже должны быть там!».

Затем Томаш Чермак продолжает: «Кто из вас готов в тот же день им противостоять? Мы проведем свою акцию против этого. Мы должны, ***, показать, кто здесь находится в своем доме, и мы должны поднять нашу задницу и ***, ***, как следует».

Чермак в видео утверждает, что чехи должны выйти на улицы. Из публичного доступа видео уже удалили.

Информацию о задержании подтвердил окружной прокурор Праги 1 Ян Лелек. Мужчин обвиняют в распространении порочащих сведений, а также в разжигании ненависти к группе лиц. За оба преступления им грозит до трех лет лишения свободы.

О том, что их вызывали на допрос, Тушл сообщил сам в своем профиле на Facebook.

«Из-за этого видео я еду в Бартоломейскую, кто-то снова возбудил против нас уголовное дело», — заявил своим подписчикам Тушл вчера в восемь утра и поставил пять смайликов.

Томаш Чермак также сообщил, что его вызвала полиция. А вчера утром он прокомментировал ситуацию следующим образом: «Ситуация усложняется. Патрика Тушла также допрашивают, его не хотят отпускать и выключили его телефон… такой номер телефона больше не существует…», – написал Чермак в своем профиле.

После этого двое мужчин больше ничего в соцсетях не писали.

На странице Za pravdu в Facebook вчера вечером появилось уведомление от администратора о том, что оба мужчины ждут в следственном изоляторе решения о том, будут ли они помещены под стражу. Затем следует послесловие, которое подруга Патрика Тушла Никола Каменская якобы написала администратору сайта: «Патрик очень разозлился, он в бешенстве, что неудивительно, потому что украинцы постоянно звонят нам и будят этим нашу 7-месячную дочь, а полиция ничего не делает».

Патрик Тушл и Томаш Чермак — известные фигуры на дезинформационной сцене. Сначала их интересовала борьба с мерами правительства в связи с пандемией коронавируса, позже они сменили фокус на войну в Украине, поддержку России и критику правительства за помощь украинским беженцам.

Патрик Тушл также «хорошо известен» и для чешской полиции — он получил наказание за преследование председателя Чешской медицинской палаты Милана Кубека из-за того, что тот поддерживал меры против заболевания ковид-19. Кроме того, Тушл еще и собирал деньги с людей на эту деятельность.

По данным сервера Aktuálně.cz, Тушл получает пенсию по инвалидности. На него заведено 15 дел по взысканию долгов, а в прошлом Тушл был пять раз судимым. Свой последний условный срок он получил за угрозу убийством в адрес матери своего ребенка.

Томаш Чермак, по информации Aktuálně.cz, также преследуется полицией за словесные оскорбления медицинских работников. Как и его партнер Тушл, он собирал деньги с людей на создание видео, а также в Facebook призывал нападать на чешских депутатов. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Источник: ceskatelevize.cz

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