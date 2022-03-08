Чешские СМИ: Зеленский попросил Запад закрыть границы для российских туристов

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить всем гражданам России въезд на их территорию как минимум на один год. Об этом он сказал в интервью The Washington Post в понедельник. По его словам, запрет поможет предотвратить аннексию Россией дополнительных украинских территорий.

«Русские должны жить в своем мире, пока не изменят свою философию. Закрытие границ — одна из самых важных санкций», — отметил Зеленский.

Тем самым украинский президент отреагировал на сигналы из России, согласно которым референдумы о присоединении к России могут быть проведены на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей в середине сентября. По их результатам Россия могла затем претендовать на эти территории. Однако подобными референдумами часто манипулируют.

По словам Зеленского, нынешние санкции против России слабы по сравнению с закрытием границ для всех граждан России. Президент Украины требует годового запрета на въезд россиян, а также полного эмбарго на покупку российских энергоресурсов.

Некоторые критики утверждают, что закрытие границ для граждан России было бы несправедливо по отношению к некоторым из них. Многие россияне покинули родину после начала войны в Украине, чтобы выразить свое неодобрение президенту Владимиру Путину и его действиям.

Но Зеленский с этим не согласен. «Пусть они вернутся в Россию, тогда они поймут. Они говорят: «Мы не имеем ничего общего с войной, все общество не может нести за нее ответственность». Может. Эти люди избрали правительство, с которым они не борются, не спорят и не кричат», — пояснил он, добавив, что это единственный способ повлиять на Путина.

Некоторые государства уже согласны с риторикой Зеленского, особенно соседние с Россией страны. Премьер-министр Финляндии Санна Маринова призвала в понедельник принять решение в рамках Евросоюза об ограничении въезда российских туристов в Шенгенскую зону, такую ​​же процедуру предлагает и Эстония.

«Неправильно, что в то время, когда Россия ведет агрессивную и жестокую войну в Европе, русские могут жить нормальной жизнью, путешествовать по Европе, быть туристами», — сказала Маринова в интервью финскому Yle.

Вероятно, быстрее всего на российское вторжение в Украину отреагировала Латвия, которая прекратила выдачу виз российским гражданам в первый день войны 25 февраля этого года, а четыре дня назад продлила этот срок на неопределенный срок. Исключение получат только россияне, которым необходимо выехать из-за смерти родственника, или журналисты, которые подвергаются цензуре в России.

Затем в понедельник латвийская полиция объявила, что больше не будет охранять генеральные консульства России в Даугавпилсе и Лиепае.

Источник: novinky.cz