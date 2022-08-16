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Чешский депутат Томио Окамура извинился за клевету

Чешский депутат Томио Окамура извинился за клевету

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
16 августа
16:09
698
Лидер оппозиционного движения SPD Томио Окамура в своем профиле в Facebook извинился перед депутатом Европарламента от KDU-ČSL Томашем Здеховским и его бывшим коллегой Павлом Свободой.

Чешский депутат Томио Окамура извинился за клевету

Весной этого года суд окончательно постановил, что Окамура навредил обоим народным политикам своим ложным заявлением о том, что они проголосовали в Европарламенте за введение санкций против Чехии за отказ принимать мигрантов. Здеховский и Свобода подали иск о нанесении репутационного урона в декабре 2018 года.

В своем посте Окамура пишет:

«Это утверждение неверно. Вышеупомянутые депутаты Европарламента никогда не голосовали за введение санкций в отношении Чехии за то, что она не принимает мигрантов».

Тысячи угроз 

Здеховский и Свобода убеждены, что Окамура намеренно их оболгал. По их мнению и по версии суда, в своих неоднократных заявлениях он объединил два разных голосования в Европарламенте от мая 2017 года, ни одно из которых не касалось санкций в отношении Чехии. Более того, на соответствующих голосованиях оба депутата Европарламента также проголосовали против. Согласно их заявлениям, обвинения Окамуры повлияли на них как на членов Европарламента, а также на их профессиональную и личную жизнь. Впоследствии они получили тысячи угроз убийством.

 

Суд пошел Окамуре навстречу в том, что ему не пришлось произносить публичные извинения в зале Палаты представителей, публиковать их в прессе или произносить на телепередаче. Извинения достаточно был опубликовать в своем профиле на Facebook, что он и сделал.
 

Источник: seznamzpravy.cz

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