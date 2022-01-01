Министр образования Балаш приехал в Украину. Сегодня будет обсуждать помощь украинским студентам

23 августа
11:38
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Министр образования Владимир Балаш (STAN) приехал в Украину, подвергшейся нападению со стороны России, где сегодня обсудит помощь украинским школьникам и студентам в Чешской Республике и возможности дальнейшего сотрудничества. Об этом сегодня сообщила пресс-секретарь Министерства образования Анета Леднова. По ее словам, Балаш встретится со своим украинским коллегой Сергеем Шкарлетом. Подробности обещал сообщить после своего возвращения, когда вернется на брифинг в четверг.
По пути в Киев, по словам Ледновой, Балаш посетил Львовский национальный университет имени Ивана Франко, где поговорил с руководством о сотрудничестве с чешскими вузами. Также он планирует встретиться с представителями Киевского университета и Украинского центра оценки качества образования, с которым сотрудничает Чешская школьная инспекция.
Источник: ceskenoviny.cz
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