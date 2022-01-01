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Президент Чехии о вторжении в Украину: россияне ничего не выиграли, они потеряли практически все

Президент Чехии о вторжении в Украину: россияне ничего не выиграли, они потеряли практически все

Партнер рубрики:
Kochy
23 августа
18:52
481
​Вторгнувшись в Украину, Россия потеряла практически все и ничего не приобрела. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан во время встречи с послами Чехии во вторник. По его словам, российское руководство пришло к мнению, что когда страны НАТО отступали в Афганистане, они отступят и в случае с Украиной. Теперь, по его словам, следует ожидать затяжной войны на истощение.

Президент Чехии о вторжении в Украину: россияне ничего не выиграли, они потеряли практически все

«Если мы проведем анализ, то обнаружим, что нападение на Украину означало, что Россия ничего не выиграла и потеряла практически все», — сказал президент послам. По его словам, Россия понесла репутационные, человеческие и материальные потери.

Далее Земан заявил, что теперь необходимо задаться вопросом, почему это произошло. «Российское руководство, видимо, пришло к мнению, что если Североатлантический альянс (НАТО) отступил в Афганистане, то он отступит и в случае нападения на Украину», — сказал он, добавив, что его израильский коллега также разделяет это мнение.

«Мы должны подходить к ситуации реалистично и ожидать довольно долгой войны на истощение, и это только потому, что российская сторона недооценила наш ответ. Однако мы дали определенный предлог, когда вывели войска из Афганистана», - добавил он.

Во время встречи с послами он также заявил, что полностью поддерживает поставки оружия в Украину. Он также высоко оценил прием украинских беженцев в Чехии и заявил, что считает, что Чехия будет участвовать в восстановлении Украины.

Глава государства также прокомментировал текущий энергетический кризис. Президент заявил, что одной из основных причин называют «Зеленый курс» и зеленый фанатизм. «Боюсь, меня здесь больше не будет, куда бы нас ни занесло зеленое безумие», — заявил он.

«Не будем играть в великую державу», — обратился Земан к послам. «Давайте не будем смотреть на центральные темы нашей внешней политики через призму великой державы, мы выглядели бы нелепо. Мы маленькая или средняя страна, где 80% ВВП приходится на экспорт. Именно поэтому я всегда говорил, что главная задача наших послов — заботиться о продвижении наших экспортеров на внешние рынки и, с другой стороны, привлекать в Чешскую Республику эффективные иностранные инвестиции», — добавил он.

Встреча послов Чехии проходит в течение всей недели. Уже в понедельник на встрече выступили премьер-министр Петр Фиала и министр иностранных дел Ян Липавски.

Фиала, например, призвал послов Чехии искать все до сих пор упускаемые из виду возможности в энергетическом секторе. Он также говорил о том, чтобы помочь Украине противостоять российской агрессии с минимальными потерями. 

Источник: novinky.cz

 


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