Чешские СМИ: Сегодня Украина празднует День Независимости

Сегодня Украина отмечает 31-ю годовщину своей независимости, и в то же время исполняется ровно полгода с момента вторжения в страну российских войск. По этой причине украинские власти опасаются усиления российских атак.

Президент Владимир Зеленский заявил в своем обращении к народу по случаю Дня Независимости Украины, что за последние полгода украинцы изменили историю, мир и самих себя, подарив человечеству надежду на справедливость. По сообщению от Reuters, он также сказал, что его страна возродилась, когда Россия вторглась в нее шесть месяцев назад, и что Украина выиграет эту битву.

«Новая нация, которая появилась на свет 24 февраля в 4 утра. Не родилась, а возродилась. Нация, которая не плакала, не кричала, не испугалась. Не сбежала. Не сдалась. Не забыла», — заявил президент.

«Что для нас конец войны? Раньше мы говорили: мир. Теперь говорим: победа», — эмоционально произнес президент. — «Полгода назад Россия объявила нам войну. 24 февраля вся Украина услышала звуки взрывов и стрельбы... 24 февраля нам говорили: у вас нет шансов. 24 августа мы отвечаем "С Днем Независимости, Украина!"».

По словам президента, теперь украинцы точно знают, кто их «брат и друг», а кто «даже не случайный знакомый».

«И весь мир узнал, кто такие украинцы. И что такое Украина. Никто больше не скажет: она где-то рядом с Россией», — отметил Зеленский. Он заявил, что его родина также подарила миру новую надежду на то, что справедливость «не покинула наш циничный мир».

Reuters отмечает, что после нескольких дней неоднократных предупреждений о возможности российских ракетных ударов по крупным городам сегодня непривычно пустынны улицы в центре Киева.





Источник: ceskenoviny.cz

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