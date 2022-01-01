Глава МИД Чехии вызвал посла России из-за обвинений главы Минобороны в поддержке терроризма

​Глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что вызвал российского посла Александра Змеевского в связи с высказываниями постпред России при ООН Василия Небензя России при ООН в адрес главы Минобороны Чехии Яны Черноховой. В ходе заседания Совета безопасности Небензя обвинил Яну Чернохову в «поддержке терроризма».

«Я решил вызвать посла России в Министерство иностранных дел… Если Россия хочет говорить о государственной поддержке терроризма, то пусть подметут перед собственным порогом», – подчеркнул Ян Липавский.

В субботу, 20 августа, погибла дочь российского националистического идеолога Александра Дугина — Дарья. Министр обороны Яна Чернохова написала в своем Twitter-аккаунте в субботу, что ей жаль не дочь или скорбящего отца, а тысячи людей, «убитых в результате их пропаганды и гнусной идеологии».

«Даже если оставить в стороне мораль, которую у наших западных коллег давно заменила русофобия, заявления Черноховой по своей сути являются открытой поддержкой и прославлением теракта против нашего гражданина», — заявил Небензя во вторник в Совбезе ООН.

Яна Чернохова опровергла обвинение российской стороны. По ее словам, существует принципиальная разница между «восхвалением теракта» и выражением «отсутствия сожаления по поводу смерти фашистской пропагандистки, публично призывающий к немедленному уничтожению украинцев».

«Обвинение Яны Черноховой в поддержке терроризма со стороны любого представителя Российской Федерации, который совершает военные преступления в Украине, нельзя считать ничем иным, как проявлением в высшей степени цинизма», — отреагировал во вторник премьер-министр Фиала (ODS) через своего пресс-секретаря. Вацлава Смолька.

На пресс-конференции в среду премьер-министр вновь заявил, что правительство считает совершенно неприемлемыми заявления представителей России в адрес Черноховой.

«Эти заявления исходят от представителей государства, которое совершает военные преступления и жестоко ведет свою агрессивную войну против Украины», — заявил Фиала в среду.

Источник: irozhlas.cz