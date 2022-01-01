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Популярность премьер-министра Чехии Петра Фиалы стремительно падает

Популярность премьер-министра Чехии Петра Фиалы стремительно падает

Партнер рубрики:
Kochy
26 августа
15:00
427
Премьер-министру Петру Фиале не доверяют 78% опрошенных, противоположной позиции придерживаются 22% опрошенных. Восемь из десяти жителей Чехии также считают, что страна движется в неправильном направлении, свидетельствуют данные аналитической компании Morning Consult.

Популярность премьер-министра Чехии Петра Фиалы стремительно падает

Международная аналитическая компания Morning Consult постоянно отслеживает популярность 22 мировых государственных деятелей. С января этого года среди них оказался и премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Его популярность упала не так сильно, как в августе — сейчас ему доверяют 22%. Большинство людей доверяли премьер-министру в марте, когда его поддерживал 41% населения Чехии.

Наибольшим доверием среди всех премьеров уже давно пользуется глава правительства Индии Нарендра Моди. «Низкая популярность сопутствует большинству европейских государственных деятелей. Самые популярные из них — президент Швейцарии Иньяцио Кассис и премьер-министр Италии Марио Драги, которые, однако, в июле ушли в отставку», — комментирует текущие результаты Morning Consult.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль оказался в нижней части рейтинга с 21%. Премьер-министр Чехии Петр Фиала оказался перед ним с показателем в 22%.

Уходящий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон находится в нижней части списка с 25%. Но как отмечают аналитики, отклонение опроса может составлять от 1% до 4%, поэтому результат у этих политиков может быть схожим.

Точно так же падает уверенность людей в правильном направлении Чехии. В общей сложности 79% респондентов считают, что Чехия движется в неправильном направлении. Еще 21% одобряют нынешний курс.

Данные Morning Consult основаны на среднем количестве ответов респондентов за семь дней. В зависимости от размера страны их количество колеблется от 500 до 5000. Опрос проводится онлайн.

Источник: seznamzpravy.cz



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