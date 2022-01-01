«В подорожании энергии виновато "зеленое безумие", а не Россия», — говорит Вацлав Клаус

Тридцать лет назад, 26 августа 1992 года, на вилле Тугендхат в Брно тогдашний премьер-министр Чехии Вацлав Клаус и премьер-министр Словакии Владимир Мечьяр подписали соглашение о разделе Чехословакии. Можно ли было тогда предотвратить распад государства?

Бывший президент и экс-премьер-министр Вацлав Клаус дал интервью в чешской программе — Ptám se já. Некоторые его тезисы приводим ниже.

Сегодня исполняется тридцать лет с тех пор, как бывшие премьер-министры Вацлав Клаус и Владимир Мечьяр приняли решение о разделении на Чешскую и Словацкую Федеративные Республики на вилле Тугендхат в Брно. Судьбоносная многочасовая встреча, завершившаяся «разводом» ЧСФР, прошла тогда за закрытыми дверями. Но её результат можно было легко предугадать заранее.

После парламентских выборов в июне 1992 года уже стало ясно, что лидеры победивших партий Вацлав Клаус (ODS) и Владимир Мечьяр (HZDS) имеют разные представления о будущем общего государства. Впервые они встретились в Тугендхате уже в июне, но после августовской встречи оба политика впервые выступили на пресс-конференции перед общественностью и объявили, что с 1 января 1993 года Чехословакия окончательно разделится на два отдельных государства.

К чему пришли два новообразованных государства спустя тридцать лет? Как чешское правительство справляется с текущими экономическими проблемами и как Вацлав Клаус стал политиком, представляющим российский нарратив на чешской политической сцене?

Полное интервью на чешском языке можно прослушать в источнике. Что было сказано?

01:04 - Любой, кто жил в эту эпоху, знает, что это не был радикальный шаг представителей двух стран. Речь идёт о долгом процессе, который занял много времени и неумолимо вел к тому результату, который мы имеем. Возможности того, что еще можно что-то изменить, я не видел. Мы были обречены на это.

03:01 – (Почему разделение стран было мирным.) Сложилась крайне благоприятная международная обстановка. В то время Советский Союз был ослаблен и не мог никак повлять на ситуацию. Америка отступила от Европы после падения коммунизма. ЕС существовал, но Германия была ослаблена — и так далее. Это было наше решение, никто не давал нам глупых, «княжеских» советов. Мы все решили сами.

04:45 – Кому в итоге стало лучше от этого? Мое поколение большую часть жизни прожило в Чехословакии. Поэтому когда мы обсуждали Словакию, то делали это с большим уважением. (...) Давайте не будем выносить оценочных суждений.

7:40 – Как у экономиста, у меня сложилось свое мнение о развитии Словакии, также у меня есть мнение как у бывшего министра финансов о том, выгодно ли им было вводить евро. Как политик, я вижу словацкую политической сцену, все эти странные движения. В одном случае мы с преувеличением говорим, что там моноспектакль, а в Словакии так и есть, там один человек в партии. Так что да, я высказываю свое мнение, но не так резко, как некоторые комментаторы.

9:40 - Правительство упражняется в риторике, но на самом деле с инфляцией никак не борется. Инфляция — моя пожизненная тема. Если у правительства и дальше будет огромный дефицит бюджета — в этом году он составит более 300 миллиардов, а в перспективе до 2025 года оно обещает такой же дефицит — то я как экономист должен сказать, что с инфляцией они не справляются.

12:40 - У нас самый высокий уровень инфляции в истории, последний показатель был 17,5 процента за август. Если речь идет о государственной помощи людям в 177 миллиардов на неопределенный срок, я не буду ее комментировать, подробности мне неизвестны. В любом случае это не деньги на борьбу с инфляцией, это попытка компенсировать тяжелые последствия инфляции.

13:40 – Речь не только о людях, но и о компаниях. Я разговаривал с людьми из пищевой и сельскохозяйственной промышленности на выставке Země živitelka. Также необходимо борьбу с инфляцией отличать от компенсации последствий инфляции. Компенсации иногда необходимы. Но правительство должно тщательно выбирать, кому оно будет предоставлять компенсацию, а сделать это оно не в состоянии. Это тяжело, я знаю. Но я не могу себе представить, как правительство пяти коалиций могло договориться о прямой, директивной помощи. Так что помощь будет массовая и поэтому очень дорогая.

14:56 – Думаю, компенсации не помогут устранить инфляцию. И особенно, если бы мы могли компенсировать инфляцию из накопленных резервов государства, но если государство не скопило ни кроны за годы дефицита, то всякая компенсация делается за счет долга. Таким образом, всем, кто получает компенсацию, вместе с полученными деньгами должно приходить пояснительное сообщение: «Я понимаю, что данная компенсация дана из одолженных денег, что еще больше подпитывает инфляцию».

16:36 – Потолок цен – модный термин. Так вчера говорил президент Милош Земан. Его идея о том, что это должно касаться территории всего ЕС, выходит за рамки моего понимания. Ограничение цен — это краткосрочное решение: представьте, что вы накрываете крышкой кастрюлю, которая булькает и вот-вот переполнится. Естественно, все выльется.

17:50 – (По поводу последствий войны в Украине.) То, что у нас огромная инфляция и огромный рост цен на энергоносители, возникло задолго до 24 февраля. Мы навлекли это на себя, Запад навлек на себя. Русское вторжение просто добавило масло в огонь.

19:05 – Когда мы избавимся от энергетической зависимости от России, мы, конечно, станем энергетически независимыми, но наша экономика перестанет работать. Остерегайтесь сильных заявлений. Нам негде очень быстро получить источники энергии, тем более по ценам, доступным для наших потребителей.

19:50 — Россия — важный поставщик, но мировой энергетический рынок — это не российский рынок, Россия — лишь один из игроков. И тот факт, что эти цены движутся таким образом, имеет целый ряд других причин. И я не понимаю, почему не упоминается причина номер один — «зеленое безумие» и предполагаемая борьба с изменением климата и Green Deal ЕС, которая является основной причиной повышения цен.

21:43 — Мы переживаем гигантскую экономическую проблему — инфляцию. И пока мы не избавимся от нее, цены будут продолжать расти.

23:00 – Финляндия и Швеция – независимые европейские страны, им никто не диктует, как поступать, и у нас нет оснований блокировать вступление этих стран в НАТО.

28:25 – Я говорю, что нужно найти какое-то решение, что недостаточно встречи представителей Украины и России, а необходимо, чтобы Запад, особенно Америка, начали иметь дело с Россией. Это должен понимать каждый здравомыслящий человек. Нужно искать пути, дальше будет все хуже и хуже. Им нужно прекратить стрелять и начать действовать.

31:20 – С Россией всегда нужно было говорить, и я никогда не озвучивал каких-то экстремальных идей по этому поводу.

32:20 – Кто-то может подумать о вас как о голосе путинской России? Это может сказать только глупец. И такое заявление от глупца меня задеть не может.





Источник: seznamzpravy.cz

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