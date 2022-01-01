Палата депутатов Чехии соберется 1 сентября для вынесения вотума недоверия правительству Фиалы

​На парламентское заседание по выражению вотума недоверия правительству Петра Фиалы депутаты соберутся в четверг, 1 сентября. Встреча была созвана спикером парламента Маркетой Пекаровой Адамовой по инициативе депутатов оппозиционных партий ANO и SPD. Для того, чтобы выразить вотум недоверия, за это решение должно проголосовать большинство всех депутатов, то есть не менее 101. Однако указанные оппозиционные партии имеют только 92 голоса в полном составе.

Инициатор вотума недоверия, председатель ANO «Парламентский клуб» Алена Шиллерова заявила журналистам, что считает срок адекватным.

Требование о созыве собрания подписали 74 депутата, в том числе 56 от ANO и 18 депутатов от SPD. Учитывая парламентское коалиционное большинство, вполне вероятно, что попытка выразить недоверие правительству не увенчается успехом.

Причиной такого шага оппозиции являются связи нового директора гражданской разведки Петра Млейнко с бизнесменом Михалом Редлом, обвиняемым по пражскому делу о коррупции Dozimetr и сложная экономическая ситуация, которую, по мнению оппозиции, кабинет не решает.

Согласно регламенту, вотум недоверия правительству должны поддержать не менее 50 депутатов. Затем спикер парламента должен немедленно созвать собрание.

Из 16 попыток выразить недоверие правительству в марте 2009 года успехом увенчалась только одна. В последний период выборов кабинет меньшинства Андрея Бабиша противостоял трем вотумам недоверия.