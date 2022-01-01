«Приостановление действия визового соглашения — хороший шаг, но этого мало», — говорит глава чешской дипломатии

Сегодня состоится второй день неформального саммита министров иностранных дел стран Евросоюза. Если во вторник, согласно программе, главы дипломатий в основном обсуждали отношения между ЕС и Африкой, то сегодня ожидается обсуждение российской агрессии в отношении Украины. Также запланирован обед с главами дипломатий Украины, Молдовы и Грузии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз запретить выдачу виз российским туристам. Это соразмерный шаг в ответ на вторжение России в Украину, учитывая, что большинство россиян поддерживают эту «геноцидную войну», — заявил Кулеба Reuters перед началом второго дня неформального саммита министров иностранных дел ЕС. Выдача туристических виз россиянам станет одной из тем сегодняшних переговоров.

«Время половинчатых мер прошло. Даст результат только жесткая и последовательная политика», — сказал Кулеба.

При этом Кулеба предложил запустить специальную программу для российских солдат, которые больше не хотят воевать в Украине. Они должны сдаться украинским силам.

«Я считаю, что это предложение стоит воплотить в жизнь, потому что если хотя бы один российский солдат сложит оружие и решит уйти, это означает спасение жизней украинцев и приближение к миру», — сказал Кулеба.





Возможная приостановка действия соглашения, облегчающего выдачу виз российским туристам, — хороший первый шаг, но этого мало, как заявил сегодня журналистам перед началом второго дня неформальной встречи министров иностранных дел стран Евросоюза глава чешской дипломатии Ян Липавски (Piráti).

По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, ЕС должна брать пример с Финляндии, которая ограничит количество виз, выдаваемых российским туристам, до десятой части от нынешнего количества.

Сегодня министры могут договориться о приостановке действия соглашения, облегчающего выдачу виз российским туристам. Такая мера может начать действовать ориентировочно с октября. Во вторник перед заседанием некоторые государства говорили о полном запрете на выдачу виз, другие же — об усложнении доступа к визам. Упоминались и исключения для противников режима, ужесточения санкций против представителей путинского режима и людей, поддерживающих войну.

Однако Липавски недостаточно приостановки действия соглашения об упрощении формальностей. По его словам, смысл соглашения в том, чтобы страны улучшали свои отношения:

«Россия не стремится построить с Европой хорошие отношения», — сказал министр.

«Прежде всего, это вопрос единства, что мы хотим показать, что Европа способна прийти к согласию. Во-вторых, у стран на севере есть реальная проблема с границами. В-третьих, Европа должна выразить свою волю и "послать сильный политический сигнал"», — сказал Липавски.

ЕС уже приостановил действие той части соглашения 2007 года, которая касалась правительственных чиновников и бизнесменов. Теперь могут заморозить и часть, касающуюся туристов. Это означало бы, что заявления, поданные гражданами России, не будут иметь приоритетного права рассмотрения. Для россиян получение виз в Шенгенскую зону было бы бюрократически более сложным, дорогим и, прежде всего, долгим.

Более жестких мер в виде общей приостановки выдачи виз российским туристам или существенного сокращения их числа требуют, в частности, Польша, Финляндия, Чехия и страны Балтии. Однако другие государства ЕС, такие как Германия и Франция, выступают против.

«Финляндия ограничит выдачу виз российским туристам с 1 сентября. Мы предлагаем принять такое решение на всей территории ЕС», — заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, добавив, что его страна теперь будет выдавать десятую часть от обычного количества виз.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что надеется, что остальные примут такое же решение, как и Финляндия. «Финляндия ограничит количество виз, выдаваемых российским туристам, и мы предлагаем всему Союзу принять в это время аналогичное решение. Страдают украинцы, об обычном туризме и речи быть не может», — сказал Боррель.

Нидерланды также поддерживают визовые ограничения. «Ограничение туризма имеет смысл. Мы должны вместе принять решение как ЕС», — сказал глава голландской дипломатии Вопке Хукстра. «То, что мы наблюдаем, ненормально. Россия нападает и ведет жестокую войну. У этого должны быть последствия», — сказал датский министр Йеппе Кофод. Он добавил, что пока россияне путешествуют, люди в Украине вынуждены бороться и защищать свою страну.

По словам министра Анналены Бербок, Германия в последние месяцы сократила количество виз, выдаваемых российским туристам. Глава немецкой дипломатии считает, что ЕС необходимо найти общее решение. Она упомянула, что также необходимо поддержать противников режима и позволить им въезд в страны ЕС.

Источник: ceskenoviny.cz

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