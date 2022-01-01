Правительство Чехии осознало, что если оно не решит проблему энергии быстро, то уйдет в отставку

​Энергетический кризис – первое действительно серьезное испытание для правительства Петра Фиалы. И пока справляться с кризисом у правительства не очень хорошо получается. Один из министров прокомментировал это довольно резко — если мы не решим ситуацию, мы долго в правительстве не продержимся, сказал министр юстиции Павел Блажек.

Неудивительно, что оппозиция и профсоюзы сейчас критикуют Петра Фиалу. Но недовольство уже начинает звучать даже в рядах коалиции.

«Депутаты от правительственной партии также не считают помощь государства достаточной. Пока они в основном обвиняют министра промышленности Йозефа Сикелы», — говорит Люция Стухликова.

И хотя призывы к отставке Сикелы усиливаются, первые критические замечания уже адресованы непосредственно премьер-министру. Часть политиков из коалиции не понимает, почему премьер-министр не предпринял никаких действий против Сикелы, который, с их точки зрения, бездействовал.

Источник: seznamzpravy.cz