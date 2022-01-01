Россия обвинила Чехию, Польшу и Прибалтику в прославлении нацизма

МИД России в среду обвинил оппозиционные Москве государства в искажении истории, прославлении нацизма и распространении неонацизма. Наиболее угрожающая ситуация, по оценке российской дипломатии, сложилась помимо Украины в странах Балтии, Польше и Чехии, пишет агентство ТАСС.

Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, представляя доклад МИД РФ «О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости в мире».

«Наиболее угрожающая ситуация в этой сфере сложилась, помимо Украины, в государствах Прибалтики, в Польше и Чехии. В этих странах за истекший год вокруг празднования 9 Мая развернулась невообразимая истерия с русофобскими мотивами. Рижские власти к 9 Мая закрыли для общественности Памятник Освободителям и спецтехникой убрали огромное количество цветов, принесенных горожанами в частном порядке. За участие в отстаивании права чтить память героев Красной Армии у этого величественного монумента был задержан и подвергнут уголовному преследованию 19-летний русскоязычный житель Риги А.Дубьяго. Во всех трех странах Прибалтики была запущена кампания по ускоренному сносу всех советских памятников», — говорится в докладе.

«Прага выступает адвокатом Киева с момента начала российской специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины и поставляет ей различные виды вооружений. Эта линия была продолжена и после начала председательства Чехии в Евросоюзе», — пишет российская дипломатия в начале документа, в котором власти Чехии обвиняются в «поддержке неонацистских сил за пределами Чехии».

В отчете также критикуется «циничная борьба с наследием советских памятников», например, удаление статуи маршала Конева с Пражской площади.

В российском дипломатическом докладе также утверждается, что «в ряде стран усилилась кампания по искажению истории и фальсификации роли Советского Союза в победе над нацизмом» и что «агрессоры, развязавшие войну, и авторы идеологии расовой чистоты цинично ошибочно принимают за то государство, с которым они столкнулись».

В Москве давно очень болезненно относятся к предположениям о том, что Советский Союз присоединился к нападению Германии на Польшу 17 сентября 1939 года в соответствии с договором, заключенным им с нацистской Германией в августе 1939 года, и впоследствии оккупировал Прибалтику.

В прошлом президент России Владимир Путин осудил соглашение, именуемое по именам министров иностранных дел обеих стран в то время пактом Молотова-Риббентропа.

Но теперь, под предлогом «денацификации» киевского режима, президент России отдал приказ о вторжении российских войск в соседнюю страну, развязав крупнейший земельный конфликт в Европе со времен окончания Второй мировой войны с десятками тысяч погибших и миллионами беженцев.

Источник: novinky.cz

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