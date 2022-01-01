Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Политика
Оппозиции не удалось выразить вотум недоверия правительству Фиалы

Оппозиции не удалось выразить вотум недоверия правительству Фиалы

Партнер рубрики:
Kochy
02 сентября
12:14
542
За вотум недоверия проголосовали 84 депутата от оппозиции, однако чтобы отправить правительство в отставку, нужен был 101 голос. Дебаты в чешском парламенте продолжались более 22 часов.

Оппозиции не удалось выразить вотум недоверия правительству Фиалы

Требование о созыве собрания подписали 74 депутата, в том числе 56 от ANO и 18 депутатов от SPD. Причиной такого шага оппозиции являются связи нового директора гражданской разведки Петра Млейнко с бизнесменом Михалом Редлом, обвиняемым по пражскому делу о коррупции Dozimetr и сложная экономическая ситуация, которую, по мнению оппозиции, кабинет не решает.

Дискуссии в Палате депутатов, начавшиеся в четверг в 13:00, продолжались до утра пятницы. И после полуночи выступали политики, имеющие право слова, т.е. члены правительства и председатели партий и парламентских клубов.

Депутаты коалиции не оставляли без ответа критические выступления представителей оппозиции и всегда кратко отвечали на их критические замечания. Когда оппозиция указывала на то, что кабинет не выполняет свою программу, они напоминали, что нынешний состав кабмина находится у власти всего восемь месяцев.

Член парламента от ANO Карел Туречек, первым правильно вступивший в дискуссию, акцентировал внимание, например, на росте цен на продукты питания, и, по его словам, правительство не решает этот вопрос. Кабинет министров даже не осознает важность сельского хозяйства с точки зрения продовольственной самообеспеченности в будущем, утверждает он. 

За вотум недоверия проголосовали 84 присутствующих представителя оппозиции. Как и ожидалось, предложение поддержали депутаты ANO и SPD. 

Представители ANO ранее обещали, что не будут пытаться выразить недоверие правительству во время председательства Чехии в Совете Евросоюза. Однако, по словам лидера движения и бывшего премьер-министра Андрея Бабиша, ситуация изменилась. Фиала ответил, что Бабиш пытался скрыть свои проблемы. Бабиш возражал против этого и сказал, что с нетерпением ждет суда по делу о субсидии «Čapí hnízdo».

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?

YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день



читайте по теме
Assets
27 августа
09:02
3067
Политика
Палата депутатов Чехии соберется 1 сентября для вынесения вотума недоверия правительству Фиалы
Assets
26 августа
15:00
2037
Политика
Популярность премьер-министра Чехии Петра Фиалы стремительно падает
Assets
24 августа
12:24
2029
Экономика
Цены на энергоносители бьют рекорды. Свободный рынок терпит неудачу
Assets
24 августа
08:33
1826
Экономика
Премьер Чехии: цены на энергоносители превзошли самые худшие ожидания
Последние новости:
Assets
02 сентября
20:17
72
Экономика
«Газпром»: «Северный поток-1» не будет работать, у него есть дефекты
Assets
02 сентября
18:41
364
Экономика
Россия угрожает странам ЕС прекратить поставки нефти и газа
Assets
02 сентября
15:35
2002
Общество
В Чехии приземлился российский самолет со стратегическим грузом
Assets
02 сентября
14:30
450
Культура
Куда пойти с 3 по 9 сентября: опера, театр и выставки в Чехии
Assets
02 сентября
14:06
971
Общество
Грабители в Чехии окружили женщину и забрали у нее сумку, в которой было несколько сотен тысяч крон
Assets
02 сентября
12:26
1353
Общество
«Я смогу одна прокормить семью, просто избавьте меня от этого психопата», — говорит мать-одиночка в Чехии
Assets
02 сентября
11:35
1360
Общество
В самом маленьком городе Чехии проживает 77 жителей
Assets
02 сентября
08:42
524
Общество
Чехи не ограничивают свои расходы на путешествия, но меньше ходят в рестораны
Assets
01 сентября
20:04
2109
Общество
Чешские СМИ: российская эпидемия «самоубийств» богачей не заканчивается
Assets
01 сентября
16:31
937
Общество
В Праге пропал турист из Италии с маниакально-депрессивным расстройством


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
Украина
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы