Оппозиции не удалось выразить вотум недоверия правительству Фиалы

За вотум недоверия проголосовали 84 депутата от оппозиции, однако чтобы отправить правительство в отставку, нужен был 101 голос. Дебаты в чешском парламенте продолжались более 22 часов.

Требование о созыве собрания подписали 74 депутата, в том числе 56 от ANO и 18 депутатов от SPD. Причиной такого шага оппозиции являются связи нового директора гражданской разведки Петра Млейнко с бизнесменом Михалом Редлом, обвиняемым по пражскому делу о коррупции Dozimetr и сложная экономическая ситуация, которую, по мнению оппозиции, кабинет не решает.

Дискуссии в Палате депутатов, начавшиеся в четверг в 13:00, продолжались до утра пятницы. И после полуночи выступали политики, имеющие право слова, т.е. члены правительства и председатели партий и парламентских клубов.

Депутаты коалиции не оставляли без ответа критические выступления представителей оппозиции и всегда кратко отвечали на их критические замечания. Когда оппозиция указывала на то, что кабинет не выполняет свою программу, они напоминали, что нынешний состав кабмина находится у власти всего восемь месяцев.

Член парламента от ANO Карел Туречек, первым правильно вступивший в дискуссию, акцентировал внимание, например, на росте цен на продукты питания, и, по его словам, правительство не решает этот вопрос. Кабинет министров даже не осознает важность сельского хозяйства с точки зрения продовольственной самообеспеченности в будущем, утверждает он.

За вотум недоверия проголосовали 84 присутствующих представителя оппозиции. Как и ожидалось, предложение поддержали депутаты ANO и SPD.

Представители ANO ранее обещали, что не будут пытаться выразить недоверие правительству во время председательства Чехии в Совете Евросоюза. Однако, по словам лидера движения и бывшего премьер-министра Андрея Бабиша, ситуация изменилась. Фиала ответил, что Бабиш пытался скрыть свои проблемы. Бабиш возражал против этого и сказал, что с нетерпением ждет суда по делу о субсидии «Čapí hnízdo».

Источник: ceskenoviny.cz

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