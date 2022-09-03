Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Политика
Политолог считает, что с кризисом чешское общество ждет дальнейшая поляризация

Политолог считает, что с кризисом чешское общество ждет дальнейшая поляризация

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
06 сентября
10:50
671
Нынешний экономический кризис, скорее всего, приведет к дальнейшей поляризации чешской политической сцены, которую можно наблюдать после прошлогодних парламентских выборов. По словам политолога Властимила Гавлика, финансовое положение большинства людей ухудшится, в то же время как люди в основном связывают общее состояние экономики и собственное финансовое положение с действиями правительства. Более того, возможности правительства влиять на инфляцию или цены на энергию ограничены.

Политолог считает, что с кризисом чешское общество ждет дальнейшая поляризация

«Ухудшение экономического положения большинства людей, вероятно, приведет к снижению доверия к правящим партиям, возможно, к еще большему социальному волнению и может привести к усилению нынешних оппозиционных партий», — сказал Гавлик, работающий в Национальном Институте исследований социально-экономических последствий болезней и системных рисков (SYRI) в Брно.

Исследователи SYRI проанализировали поляризацию на чешской политической сцене с прошлогодних парламентских выборов до нынешних. По их мнению, прошлогодний успех коалиции Spolu и Pirátů со Starosty был основан на антипопулистской кампании, которая стала реакцией на действия ANO и SPD.

По мнению экспертов, нынешние правящие партии преуспели в том, что сместили акцент на слова о достойной и честной политике, но более содержательные решения отошли на второй план. «Сама политика — это не мир порядочности и честности, а борьба за власть, прагматичное решение споров, полное компромиссов. Так что эти заявления о морали может быть трудно воплотить. Во-вторых, преимущественно не было обсуждений существенных шагов в таких областях, как налоги, пенсии, транспорт, окружающая среда и права сексуальных меньшинств», — сказал Гавлик.

По мнению ученых, дальнейшее развитие событий будет зависеть от внешних факторов, таких как цены на энергоносители, а также от того, как правительство решает проблемы и как оппозиция использует открывшиеся возможности. «Я ожидаю значительного возрождения важности экономических тем и усиления поляризации вокруг них. Это очень большая возможность для ANO, которой мало что удавалось во время пандемии, но благодаря предыдущему макроэкономическому росту и очень сильной перераспределительной политике большая часть избирателей может воспринимать их как компетентную альтернативу правительству. Вернуть власть они уже пытаются с помощью кампании "Во время Бабиша было лучше"», — сказал Гавлик.

По мнению ученого, в чешской среде открылось пространство для так называемого центристского популизма с упором на якобы неполитические или беспартийные решения. По словам эксперта, сейчас за ANO голосуют пожилые люди и те, кто находится в более неблагоприятном экономическом положении и рассчитывает на сильную роль государства.
 

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?

YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день



читайте по теме
Assets
02 сентября
12:14
1553
Политика
Оппозиции не удалось выразить вотум недоверия правительству Фиалы
Assets
01 сентября
20:04
2909
Общество
Чешские СМИ: российская эпидемия «самоубийств» богачей не заканчивается
Assets
01 сентября
10:09
2648
Общество
Чешские СМИ: глава «Лукойла» мертв, он выпал из окна
Assets
31 августа
11:12
2191
Политика
«Приостановление действия визового соглашения — хороший шаг, но этого мало», — говорит глава чешской дипломатии
Последние новости:
Assets
06 сентября
16:39
1
Общество
Еврокомиссия выступила за отмену упрощенного порядка выдачи виз россиянам
Assets
06 сентября
15:33
184
Общество
Спасатели обнаружили труп в реке Влтава. Дело расследует чешская полиция
Assets
06 сентября
14:44
88
Общество
Чешские дети проводят несколько часов в день в социальных сетях. Большинство родителей этого не замечают
Assets
06 сентября
12:29
522
Экономика
Генерал Петр Павел: организаторы демонстрации были очень близки к пророссийским взглядам
Assets
06 сентября
11:47
891
Политика
Давайте восстановим порядок и мир в Чехии. Генерал Петр Павел выдвинул свою кандидатуру в президенты
Assets
06 сентября
10:12
410
Экономика
Почти половина чехов ограничивают свои поездки на автомобиле из-за дорогого топлива
Assets
06 сентября
09:24
761
Общество
Мужчина, застреливший сотрудницу отдела труда в Праге, приговорен к пожизненному заключению
Assets
05 сентября
18:33
2312
Общество
Премьер Чехии: демонстрация в центре Праги была организована членами российской пятой колонны
Assets
05 сентября
17:46
422
Общество
Чехия выдала более 424 000 виз временной защиты с начала войны в Украине
Assets
05 сентября
17:30
2146
Политика
НАГЛЯДНО: Как в Чехии прошла демонстрация против правительства 3 сентября


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
Украина
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы