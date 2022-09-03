Политолог считает, что с кризисом чешское общество ждет дальнейшая поляризация

Нынешний экономический кризис, скорее всего, приведет к дальнейшей поляризации чешской политической сцены, которую можно наблюдать после прошлогодних парламентских выборов. По словам политолога Властимила Гавлика, финансовое положение большинства людей ухудшится, в то же время как люди в основном связывают общее состояние экономики и собственное финансовое положение с действиями правительства. Более того, возможности правительства влиять на инфляцию или цены на энергию ограничены.

«Ухудшение экономического положения большинства людей, вероятно, приведет к снижению доверия к правящим партиям, возможно, к еще большему социальному волнению и может привести к усилению нынешних оппозиционных партий», — сказал Гавлик, работающий в Национальном Институте исследований социально-экономических последствий болезней и системных рисков (SYRI) в Брно.

Исследователи SYRI проанализировали поляризацию на чешской политической сцене с прошлогодних парламентских выборов до нынешних. По их мнению, прошлогодний успех коалиции Spolu и Pirátů со Starosty был основан на антипопулистской кампании, которая стала реакцией на действия ANO и SPD.

По мнению экспертов, нынешние правящие партии преуспели в том, что сместили акцент на слова о достойной и честной политике, но более содержательные решения отошли на второй план. «Сама политика — это не мир порядочности и честности, а борьба за власть, прагматичное решение споров, полное компромиссов. Так что эти заявления о морали может быть трудно воплотить. Во-вторых, преимущественно не было обсуждений существенных шагов в таких областях, как налоги, пенсии, транспорт, окружающая среда и права сексуальных меньшинств», — сказал Гавлик.

По мнению ученых, дальнейшее развитие событий будет зависеть от внешних факторов, таких как цены на энергоносители, а также от того, как правительство решает проблемы и как оппозиция использует открывшиеся возможности. «Я ожидаю значительного возрождения важности экономических тем и усиления поляризации вокруг них. Это очень большая возможность для ANO, которой мало что удавалось во время пандемии, но благодаря предыдущему макроэкономическому росту и очень сильной перераспределительной политике большая часть избирателей может воспринимать их как компетентную альтернативу правительству. Вернуть власть они уже пытаются с помощью кампании "Во время Бабиша было лучше"», — сказал Гавлик.

По мнению ученого, в чешской среде открылось пространство для так называемого центристского популизма с упором на якобы неполитические или беспартийные решения. По словам эксперта, сейчас за ANO голосуют пожилые люди и те, кто находится в более неблагоприятном экономическом положении и рассчитывает на сильную роль государства.



Источник: novinky.cz

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