Давайте восстановим порядок и мир в Чехии. Генерал Петр Павел выдвинул свою кандидатуру в президенты

Генерал Петр Павел официально объявил во вторник, что будет баллотироваться на пост президента в следующем году, и начал свою предвыборную кампанию. Его предвыборный лозунг: «Вернем порядок и мир в Чешскую Республику».

Генерал армии в отставке, который был начальником Генерального штаба чешской армии и председателем Военного комитета НАТО, согласно опросам, до сих пор является одним из фаворитов на выборах.

Однако официально он еще не баллотировался, как и председатель движения ANO Андрей Бабиш. Он говорит о своей возможной кандидатуре и намерен выступить с заявлением в октябре.

«Нам нужно, чтобы правила соблюдались и применялись в равной степени ко всем. Нужна генеральная уборка», — говорит Павел, по словам которого люди чувствуют беспорядок и беспомощность.

«Меня не волнует, используют ли сильные мира сего лазейки в законах, нарушают правила или даже пишут их для собственных нужд. Президент должен способствовать тому, чтобы правила применялись в равной степени ко всем в нашей стране, и первым следовать этому принципу», — говорит он, добавляя, что президент должен быть независим от политических партий и капитала.

В своем президентском видении Павел говорит об активной внешней политике. Он будет использовать свои зарубежные связи и стремиться сделать внешнюю политику понятной и предсказуемой.

По словам Павла, глава государства должен поддержать развитие инновационной экономики, чтобы Чехия в рамках производственных цепочек перешла к производству товаров с более высокой добавленной стоимостью.

Помимо прозрачности, устранения препятствий, цифровизации и экономической дипломатии, Павел говорит о необходимости энергетической независимости и необходимости диверсификации источников, чтобы Чехия избавилась от зависимости от России, которая сейчас является существенной проблемой . В своей программе он также обозначил вопросы образования и защиты окружающей среды.

Источник: novinky.cz