Чешские социологи: «Петр Фиала не умеет разговаривать с народом. Людям нужна ясность»

Людей беспокоит не столько подорожание, сколько неуверенность в завтрашнем дне и опасения, что власти оставят их у разбитого корыта. Так описывает настроения в обществе социолог Павел Поспех. По словам другого социолога и политолога Либора Прудки, премьер-министр Петр Фиала (ODS) не умеет правильно говорить с народом. Томаш Костелецкий из Института социологии Академии наук предупреждает, что если люди впадут в отчаяние, они пойдут к любому, кто предложит им любое решение, даже бессмыслицу.

Социологи прокомментировали субботнюю демонстрацию против правительства, в которой приняли участие около 70 тысяч человек на Вацлавской площади. Среди прочего, толпа призывала к выходу из ЕС и НАТО, а Фиала заявил, что некоторые люди подвергаются российской пропаганде и дезинформационной кампании.

По словам Поспеха, не имеет значения, кто именно организовал это мероприятие:

«Нет смысла спорить о том, устроили ли демонстрацию российские дезинформаторы, или же обычные люди, переживающие за завтрашний день. Важно то, что он упомянул этих людей в одном предложении. Их что-то объединят. Вот что нас должно беспокоить: люди, обеспокоенные ростом стоимости жизни, выходят на демонстрации, где выступают российские дезинформаторы», — прокомментировал он. — «Это и есть вопрос, которым должен задаваться премьер-министр Фиала: почему люди, которые боятся роста цен, слушают российскую дезинформацию, а не правительство?».

Он уверен, что общественные страхи могут усилить потенциал антисистемных партий и движений.

«Я осмелюсь сказать, что реальная насущная проблема заключается не в росте цен (мы действительно не знаем, как вырастут цены через несколько недель и какая форма их регулирования будет согласована), а в неопределенности. Чувство незащищенности и страх, что государство оставит вас в беде, в настоящее время вездесущи, и в интересах правительства доносить информацию так, чтобы не усиливать эти страхи», — заключил Поспех.

По словам Прудки, люди утратили представление о том, что надо просто перетерпеть и все в итоге закончится хорошо.

«Речь идет о скорости принятия решений, а государство на это не способно. Г-н профессор Фиала этого не умеет, он не оратор, как Бабиш. Поэтому кажется, что он не думает о так называемых простых людях. Рядовой гражданин хочет слышать простые понятные слова. А их нет», — сказал он.

«В этих обстоятельствах можно ожидать, что если в правительстве не будет представителя, который захочет и сможет простым языком объяснить, что они на самом деле настроены друг против друга, когда участвуют в демонстрации, подобной пятничной, то беспорядки будет продолжаться», — говорит Прудки.

Социолог Костелецкий считает очевидным, что организаторами субботней демонстрации были пророссийские и антисистемные активисты, однако, по его словам, о составе людей, непосредственно пришедших на демонстрацию, известно меньше.

«Я не могу сказать, кто именно были участники демонстрации. Очень вероятно, что это были люди, у которых были на это разные причины. Это была не демонстрация в поддержку России, а демонстрация против правительства и его политики из-за опасений по поводу того, что происходит на энергетическом рынке», — сказал он. По его же словам, люди готовы ко временным неудобствам, но не к постоянным. Тогда они впадают в отчаяние и следуют за любым, кто обещает им решение, даже если оно бессмысленно.

При этом он рассказал про собственный опыт визита в США в 2008 году. В то время цены на бензин и дизтопливо взлетели в два раза. «В Калифорнии воцарилась паника. Журналисты спрашивали людей, что, по их мнению, со всем этим делать? Разозленные граждане отвечали, что правительство ничего не делает, и начали предлагать такие вещи, — если это поможет снизить цены на бензин, — что США должны начать бомбить. А когда журналисты спрашивали кого, то люди отвечали: просто всех», — рассказал Костелецкий.

«Люди часто не понимают последствий, но страх не добраться до работы, а затем потерять жилье приводит к отчаянным поступкам. Это же может случиться и сейчас. Самое худшее, что может сделать правительство, это сделать вид, что ничего не происходит. 100%, что это никого не устроит», — заключил он.



Источник: prazska.drbna.cz

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